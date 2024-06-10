Комацу: Cтарт на дождевых шинах был верным решением

Канадский этап стал четвёртой гонкой подряд, в которой команда Haas не смогла заработать очки, хотя её начало Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг провели довольно ярко.

Датчанину на первых кругах удалось добраться до 4-й позиции, а его напарнику – до седьмой. Это стало возможным благодаря тому, что в отличие от всех остальных, они стартовали на шинах для сильного дождя. Но вскоре оба откатились назад и уже не смогли отыграться.

Нико Хюлкенберг (11-й): «Когда развернуло машину ехавшего передо мной Юки Цуноды, я попытался среагировать и как-то избежать контакта, но нас разделяли считаные миллиметры, и я уже приготовился к столкновению.

Первые десять кругов прошли неплохо, но потом трасса начала подсыхать, и всё пришлось начинать сначала – впрочем, мы знали, что такой сценарий возможен. Думаю, что я нормально провёл гонку, не допустил ошибок, однако нам несколько не повезло, когда на трассу выехал автомобиль безопасности.

Под конец гонки мы правильно сделали, что не торопились переходить на слики, потому что на первом секторе было непросто удерживать машину на трассе. Я отыграл несколько позиций, но затем ехал в плотной группе вместе со всеми остальными. Причём машина была настроена на высокий уровень прижимной силы, поэтому на прямых я не мог эффективно обороняться, и без DRS мне не хватало скорости».

Кевин Магнуссен (12-й): «Нет ощущения, что сегодня мы в полной мере использовали все возможности, которые открывались по ходу гонки, и это расстраивает. Мы всё проанализируем и постараемся разобраться, хотя пока впечатления несколько туманные.

Но точно можно сказать, что возможностей было много, однако очков мы не заработали. Один из пит-стопов прошёл очень медленно, второй тоже оказался не слишком быстрым. Но я также думаю, что мы слишком рано перешли с шин для сильного дождя на промежуточную резину.

В начале гонки было впечатление, что мы можем побороться за хороший результат, но в итоге остались ни с чем».

Айо Комацу, руководитель команды: «К сожалению, день принёс сплошные расстройства, поскольку я думаю, что мы сделали правильный выбор, когда оба гонщика стартовали на шинах для сильного дождя.

Кевин и Нико отлично действовали, отыграли множество позиций, и в случае с Магнуссеном момент для перехода на промежуточную резину был выбран удачно, однако на пит-стопе возникла проблема, и мы потеряли всё, что было отыграно.

Затем мы слишком рано решили поставить на машину Кевина слики, хотя в случае с Нико момент был выбран просто идеально. На последнем комплекте резины Магнуссен вновь показал хороший темп, но просто жаль, что нам не удалось всё собрать воедино.

В итоге мы финишировали сразу за пределами первой десятки, но теперь должны перестроиться и в Барселоне предпринять следующую попытку. Сегодня мы действовали не лучшим образом, поэтому должны всё проанализировать и постараться добиться улучшений».

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