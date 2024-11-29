Габриэль Бортолето: Сбывается моя мечта

За время, прошедшее с предыдущей гонки Формулы 2, в судьбе Габриэля Бортолето, лидера личного зачёта молодёжной серии, произошло важное событие: был официально подтверждён его контракт с Sauber, и в 2025 году он дебютирует в Формуле 1.

Но пока 20-летний бразилец готовится в двум оставшимся этапам сезона Ф2 в составе Invicta Racing, тем более его преимущество перед Айзеком Хаджаром, гонщиком Campos, совсем невелико, всего 4,5 очка.

«Я буду готовится к предстоящему гоночному уик-энду в Катаре и вообще не собираюсь думать о чемпионате, – заявил Габриэль в интервью пресс-службе Ф2. – Мы знаем, на каких позициях находимся, знаем, что нужно делать, но всё это не меняет того факта, что у Айзека ненамного меньше очков в личном зачёте, чем у меня.

Полагаю, тот, кто лучше отработает на двух оставшихся этапах, тот и выиграет чемпионат. Пола Арона тоже не стоит списывать со счетов, но я думаю, что, поскольку мы с Айзеком занимаем две верхние строчки, и очков у нас больше, чем у других, то вопрос лишь в том, кто лучше справится с делом по ходу двух последних уик-эндов.

После того, как было объявлено о моём контракте с Sauber, я не сразу вернулся в Бразилию, поэтому когда добрался до дома, то просто отдыхал, вёл привычный образ жизни и уделял много внимания подготовке к оставшимся гонкам.

Я поддерживал связь с моей командой, мы занимались тем же, что и обычно, в том числе анализировали записи, сделанные бортовыми видеокамерами на гонках в предыдущие годы. Я чувствую, что готов в двум предстоящим уик-эндам в Катаре и Абу-Даби.

Настроение прекрасное, ведь я с семи лет мечтал стать гонщиком Формулы 1 – именно в том возрасте я начал заниматься автоспортом. И теперь моя мечта сбывается. Но впереди ещё два этапа сезона, и сейчас всё внимание должно быть нацелено только на это. Приоритетная задача – как можно лучше завершить этот год, но я уже в предвкушении 2025-го.

По трассе в Лосаиле я уже прогулялся, она очень неплохо выглядит. Здесь много скоростных поворотов, следующих один за другим, и будет интересно посмотреть, кому удастся найти правильный баланс машины и при этом избежать слишком явных компромиссов».

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