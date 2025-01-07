Нико Росберг о главной проблеме Нико Хюлкенберга

Нико Хюлкенбергу принадлежит рекорд, которому никто из гонщиков не завидует – он провёл в Формуле 1 227 Гран При, но ни разу не поднялся на подиум. У Нико Росберга, чемпиона мира 2016 года, есть своё объяснение этой невесёлой статистики.

«С трудом верится, но Нико Хюлкенберг никогда не поднимался на подиум, – рассуждал Росберг в эфире телеканала Sky. – Во времена выступлений в молодёжных формулах он считался одним из самых перспективных и какие-то проблески таланта демонстрировал и в Формуле 1. Но почему-то никогда не оправдывал связанных с ним ожиданий, за исключением 2024 года, когда казалось, что он вновь способен показывать какие-то особенные результаты.

Ему всегда удавалось добиваться эффективной работы машины, и в течение всего года можно было сказать, что он – один из лучших мастеров квалификации во всём чемпионате. Наблюдать за его выступлениями было невероятно интересно.

Но если гонщик демонстрирует, что он – один из лучших, то в какой-то момент ему должно повезти, и он получает в своё распоряжение машину, которая позволяет добиться настоящего успеха. Но в случае с Нико этого так и не произошло.

Он не отличается умением правильно выстраивать отношения с окружающими. Работая с руководителями команд, он никогда не мог добиться для себя правильного положения, и на более ранних стадиях карьеры не раз сжигал за собой мосты. Именно в этой области ему стоило действовать лучше.

Но есть и ещё одна проблема: были периоды, когда он выступал не лучшим образом, например, в Renault Даниэль Риккардо был однозначно быстрее него. И где теперь Риккардо? Оказалось, что и его тоже нельзя относить к категории лучших…»

Благодаря уверенным выступлениям за рулём машины Haas F1, Нико Хюлкенберг получил приглашение вернуться в Sauber, которая находится на очень важном этапе своей истории – идёт процесс её преобразования в заводскую команду Audi. Вряд ли в ближайшее время Нико получит возможность претендовать на подиумы, но его опыт однозначно будет востребован.

Источник