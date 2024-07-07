Алекс Элбон: Я мог заработать больше очков

Гонка в Сильверстоуне стала второй в сезоне, в которой команда Williams заработала очки. Алекс Элбон финишировал девятым – на той же позиции, с которой стартовал.

Его напарник Логан Сарджент пересек финишную линию одиннадцатым, показав свой лучший результат в сезоне.

Алекс Элбон (9-й): «На первом круге у меня произошёл контракт с другой машиной в третьем и четвёртом поворотах, в результате которого я потерял часть переднего антикрыла, поэтому в начале гонки пришлось понервничать. Однако затем всё встало на свои места, так что я доволен.

Я знал, что если начнётся дождь, то для меня это будет вторым шансом, поэтому я терпеливо ждал, когда появятся возможности. В основном мы принимали правильные решения – проводили пит-стопы в подходящие моменты и ставили правильные шины.

Однако я потерял немного времени на пит-стопах. Думаю, если бы не это и повреждения машины, я мог бы заработать больше очков, но я всё равно доволен.

В этот уик-энд команда должна была добиться результата, и такой результат сделал наш домашний Гран При особенным».

Логан Сарджент (11-й): «В целом, хороший день. Со второй тренировки у меня были проблемы с полным баком, но мы смогли улучшить машину, что видно по результату.

У меня был хороший темп, особенно на сликах. Однако на подсыхающей трассе возникли небольшие проблемы, связанные с тем, что промежуточные шины очень быстро деградировали, но мы с командой хорошо справились в сложных условиях.

Мне не повезло на пит-стопе, когда я переходил на промежуточные шины – пришлось ждать за Алексом, чей пит-стоп получился медленным, и мы оба потеряли время.

Конечно, сейчас я понимаю, что некоторые решения можно было принять на круг или на два раньше. В конечном счёте, от этого могло зависеть, заработаю я одно очко или нет. В целом, я доволен тем, как пилотировал в этот уик-энд».

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