Чандхок: Трасса в Имоле слишком узка для машин Формулы 1

На прошлой неделе Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1, пообещал в ближайшее время назвать, какие европейские этапы чемпионата в перспективе будут включаться в календарь сезона по принципу ротации.

В 2020 году, когда организаторам чемпионата мира пришлось срочно перекраивать календарь сезона из-за пандемии Covid-19, в Формулу 1 вернулась гонка в Имоле, получившая название Гран При Эмилии-Романьи, и с тех пор в Италии проходят две гонки. Вторая – это, разумеется, национальный Гран При в Монце.

Однако Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт и комментатор британского телеканала Sky Sports, считает, что автодром имени Энцо и Дино Феррари нужно исключить из календаря чемпионата мира.

Когда его попросили прокомментировать недавнее заявление Доменикали, Чандхок ответил: «Я бы исключил Имолу. Конечно, это замечательный автодром со славной историей. Когда там проходит квалификация, это становится захватывающим зрелищем, и гонщикам очень интересно пилотировать на этой трассе.

Однако, учитывая габариты современных машин, надо признать, что она слишком узкая. Я думаю, что Формула 1 уже переросла Имолу. И обгонов там мы почти не видим».

Как подчеркнул Карун, ему бы хотелось, чтобы в чемпионат вернулся Гран При Германии. В последний раз немецкий автодром принимал этап чемпионата мира в том же «ковидном» году: в октябре 2020-го на Нюрбургринге прошёл Гран При Айфеля.

«Каким бы этапом я заменил гонку в Имоле? – продолжил Чандхок. – Мне кажется, мы должны вернуть в чемпионат Гран При Германии. По-моему, очень странно, когда в календаре Формулы 1 нет ни немецкого, ни французского Гран При.

При этом, разумеется, у нас есть заводская команда Mercedes, в чемпионате велико немецкое влияние, так было и во времена Себастьяна Феттеля, и во времена Михаэля Шумахера, и оно много в чём проявлялось. Поэтому странно, что в календаре нет Гран При Германии».

Точка зрения Каруна Чандхока в целом понятна, только вряд ли с ней согласятся в Италии, где пытаются сохранить обе гонки Формулы 1. Кстати, Доменикали – уроженец города Имола.

Источник