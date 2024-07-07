Консейсао – чемпион. Но побеждать должен был Фостер

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В ночь на 7 июля в Ньюарке, США, в андеркарде поединка между Шакуром Стивенсоном и Артемом Арутюняном состоялся еще один титульный бой. Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 58,9 кг) американец О'Шаки Фостер (22-3, 12 КО) третий раз в карьере защищал свой пояс – в поединке против бразильца Робсона Консейсао (19-2-1, 9 КО).

Этот поединок со старта получил слишком мало внимания. Он потерялся на фоне поединка Шакура Стивенсона, и его почти не упоминали. Вместе с этим было понятно, что Фостер – Консейсао является едва ли не главным поединком турнира в Ньюарке.

Консейсао наконец-то стал чемпионом. Он ждал этого годами

Робсон Консейсао так много раз участвовал в титульных боях и так редко в них побеждал, что создалось впечатление, будто он никогда не станет чемпионом. Просто подумайте – бой против Фостера стал четвертым для него в профи, на кону которого стоял чемпионский пояс.

Все время Робсону чего-то не хватает. Впервые в бою против Оскара Вальдеса не хватило дисциплины, когда вместо бокса бразилец начал заниматься шоу. В итоге многие все же увидели победу Консейсао, но не судьи – все трое отдали победу Вальдесу, хоть один и с каким-то удивительно большим отрывом на записках.

Второй раз Робсон боролся за титул в Ньюарке. Тогда его соперником стал местный чемпион Шакур Стивенсон, а на кону стояли целых два пояса – WBC и WBO. Бразилец устроил чемпиону настоящую проверку. Шакур сам признавал, что его победа – не лучший бокс в его жизни. И все это из-за Консейсао, который, несмотря на это, точно проиграл.

Третьим шансом стал Эмануэль Наваррете и его WBO. Казалось, Робсону нужно боксировать разумно. Он имеет навыки для того, чтобы создать Наваррете проблемы. Но Консейсао решил по-другому и почти весь бой сражался с Эмануэлем на средней дистанции, не выглядя хуже соперника.

Но и не выглядя лучше. По результатам поединка судьи увидели ничью, а значит, выиграть пояс все еще не удалось.

Два поражения, ничья. Не хватало только победы для комплекта. Но просто пройти Фостера – сложная задача. О'Шаки в последнее время выглядит здорово. Стал чемпионом, несколько раз защитил титул. Обычно в поединках все же находил проблемы. Но вместе с этим смотрелся на уровне и побеждал.

Конечно, никто не ожидал здесь многоминутных разменов ударом на удар. Но боксеры умны, техничны и характерны. Любят сорваться в размен и просто подраться с соперником. И еще и делают это красиво и технично. Прекрасное титульное противостояние. И бой, в котором или отличная серия защит титулов продолжится. Или, наконец, фанаты увидят, как бразилец забирает чемпионский пояс – то, во что не верилось еще после поражения от Шакура. И на что продолжал давить Робсон Консейсао.

Getty Images/Global Images Ukraine. Робсон Консейсао (справа) и О'Шаки Фостер

История бразильца о том, что нужно верить в свои силы и просто делать любимое дело. Ну, наверное, об этом, учитывая, что Фостер мог и не проиграть этот бой. Ведь в целом все получалось довольно ровно.

О'Шаки, проигрывая в габаритах и ​​мощности, занялся работой вторым номером. Защищался и сразу контратаковал. Робсон принялся делать то, чем обычно не любит заниматься – агрессивно атаковать.

Консейсао – точно не контрпанчер, но на этот раз он принялся за атаку изо всех сил. Все-таки бразилец прекрасно понимает, что с возрастом его скорость и реакция несколько теряются, поэтому нужно брать свое другим.

И сначала получалось неплохо. Довольно размашисто выглядел претендент, но благодаря мощности атак и постоянному прессингу Фостер не всегда успевал. Чемпиону приходилось больше двигаться и меньше контратаковать, чем хотелось бы.

Однако чем дальше шел бой, тем больше менялась ситуация. Робсон терял в остроте. Атаковал, но выпады становились все более очевидными и понятными для соперника. Это был результат и разумного бокса со стороны О'Шаки Фостера, и потеря физических кондиций со временем самого бразильца.

Кроме того, чемпион прочитал претендента. Он понял, что сегодня большинство ударов будут лететь сбоку, а значит, подстроился под это. Блок с контратакой от О'Шаки во второй половине боя выглядели отлично. Фостер принимал удар на плечо, разворачивался и в этот же момент атаковал то в голову, то в туловище.

Конечно, Робсон не бросил драться. Он так и давил до конца поединка, но чем ближе был финал, тем результативнее выглядел чемпион. Возможно, даже всю вторую половину поединка забрал именно Фостер. Потому что не давал попадать по себе и был более точным в контрвыпадах.

Но судьи увидели бой по-другому. 116-111 для чемпиона и 116-112 и 115-113 для соискателя. Триумф для бразильца. Действительно большая победа – он ждал ее, как никогда. Взял титул с четвертой попытки. Насколько это честно? Не особо. Потому что в боксе Консейсао в этот раз не был лучше. Но как есть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Робсон Консейсао (слева)

Что теперь?

Скорее всего, будет реванш, потому что чемпион не получил своего, а бой был очень конкурентным. Не так уж много разговоров о таком результате только потому, что Шакур Стивенсон в главном поединке вечера показал что-то непонятное.

Конечно, можно ожидать, что Робсон выйдет на реванш против другого чемпиона – победителя пары Эмануэль Наваррете против Оскара Вальдеса. Одному он проиграл, с другим отбоксировал вничью. Но это только, если команда Фостера не продавит свои интересы.

Хочется видеть такой бой во второй раз? В андеркарде какого-нибудь хорошего шоу от Top Rank такое противостояние точно будет классно выглядеть. А значит, почему бы и нет?

sport.ua