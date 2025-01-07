УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал журналиста, который назвал Тайсона Фьюри бандюком перед его реваншем с Александром Усиком.

«Тайсон бандюк? О чем ты вообще думал, когда такое сказал? Он никогда не был осужден. Да, иногда он говорит плохие вещи, но не забывайте, что у него биполярное расстройство. Я хорошо знаю, как опасны психические расстройства, ведь мой брат покончил когда-то с собой.

Это позор, так много людей пишут о Тайсоне гадости, забывая обо всем том хорошем, что сделал он на ринге и за его пределами. Фьюри – это легендарный боксер, который многого достиг», – сказал Уоррен.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua