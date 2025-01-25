Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ (справа)

24 января в Токио, Япония, первый поединок в 2025 году провел японский абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО). Его оппонентом стал корейский спортсмен Е Юн Ким (21-2-2, 13 КО), получивший огромный шанс. И никак им не воспользовался. Но этого и следовало ожидать.

Было бы странно, если бы именно Ким ушел с ринга победителем, не правда ли?

Иноуэ не сделал ничего особенного. Этого было достаточно, чтобы выглядеть здорово

У нас говорят, что в этих боях Наои Иноуэ нет никакого смысла. Ти Джей Дохени и Е Юн Ким вызывают не просто непонимание в украиноязычном интернете, но и возмущение. Большинство комментариев о том, что лучше вообще завершить карьеру, чем сражаться с такой оппозицией.

Однако, если вам было интересно, то в Японии так не думают. Большинство комментариев там о том, что люди любят Иноуэ и готовы ходить на его поединки даже против такой оппозиции. Тем более, что она не такая уж ужасная.

Так уж сложились обстоятельства, что в бою против Дохени Иноуэ просто защищал титулы. То есть, Ти Джей был претендентом на пояса. А претенденты не всегда бывают идеального качества или популярности. Тот же Канело Альварес отказался от одного из поясов, потому что ему не нравилась кандидатура Уильяма Скулла. Наоя бросать один из поясов не захотел, так что был вынужден биться с претендентом.

Да и Дохени – не самый плохой вариант. Он дал хороший бой японцу, несмотря на то, что выглядело само противостояние так себе, Ти Джей продемонстрировал хороший бокс и смог уйти с ринга в результате травмы, а не из-за нокаута.

Е Юн Ким вообще оказался в ринге случайно. Так сложилось, что претендент, о котором говорили, как о хорошем сопернике, выбыл из боя дважды. Сэм Гудман травмировал бровь перед поединком в декабре, а затем снова перед поединком в январе. Ким же был запасным вариантом, который как раз Гудмана и заменил.

Это плохой вариант? Возможно, не самый лучший. Вернее, точно, что не самый лучший. Но, если учитывать, что с момента выхода Гудмана из боя до момента выхода в ринг было десять дней, то не самый худший.

Ким же действительно был готов. Он тренировался, легко сделал вес и был достаточно активен, как для такого противостояния. Еще и настолько уверен в себе, насколько это было возможно в такой ситуации.

Е Юн двигался за переднюю ногу соперника, пытался контратаковать и постоянно показывал, что ему не больно, когда пропускал. Последнее, конечно, было неправдой. Еще и в третьем раунде Наоя так попал в живот соперника, что тот несколько согнулся. Однако не сдался и продолжил уверенно убеждать его в своей непробиваемости.

Доказать на деле это не удалось. Все-таки тайминг и сила Иноуэ на совсем другом уровне. Чем дальше заходил поединок – тем больше пропускал кореец. В четвертом раунде Наоя попал в корпус, а на просьбу продолжить атаку, нокаутировал соперника.

Тот упал от двойки и, возможно, поднялся бы, но заболел еще и корпус. Ким так и просидел на коленях до конца отсчета.

Это уже третья защита звания абсолютного чемпиона мира в исполнении японца Иноуэ. Во всех трех боях Наоя побеждал досрочно. Только один из этих трех боксеров смог продержаться дольше шести раундов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ с чемпионскими поясами

Двадцать девять побед, двадцать шесть из них – нокаутом. Страшные цифры. И до спада Наои, похоже, еще долго. Как минимум, у него большие планы на ближайшее будущее.

Что теперь?

В 2025 году Наоя хочет провести три поединка. Он прямо это не говорил, но сосчитать несложно. Первый уже был. Второй – весной в Лас-Вегасе. О весне уточнил Боб Арум, обратившийся к фанатам после победы Иноуэ:

«Надеюсь, великая страна Япония предоставит великого Иноуэ для поединка в Лас-Вегасе этой весной», – обратился в зал промоутер.

Сроки приятные. И для фанатов – ведь это быстрый возврат японца в ринг. И вообще, потому что прошедший бой не вызвал у него много проблем. Так что и возвращение будет довольно простым.

Соперник пока неизвестен. Но, скорее всего, это будет бой в одном карде с другим японцем – Дзунто Накатани. Еще раньше Арум рассказывал именно о таких планах. Провести их бои в одном карде, а зимой свести парней в ринге.

Однако с последним могут возникнуть проблемы. Сам Иноуэ сказал, что может подраться в этом году в Саудовской Аравии. Саудиты заплатят за любой его бой, но противостояние против Накатани – это все же чисто японское шоу. Оно соберет там любую арену и действительно зажжет. Вряд ли будет логично переносить его в другую страну.

Логически напрашивается бой против Ника Болла – о нем говорил сам Турки Аль аш-Шейх. Но здесь уже возникает вопрос с весом. Болл – чемпион тяжелой весовой категории. Или Иноуэ перебираться выше и закрыть возможность встретиться с Накатани в ближайшее время или вообще. Или все же следовать предварительному плану Арума.

Многое здесь будут решать гонорары. И в этом плане соперничать с саудитами не сможет никто. С другой стороны, Иноуэ ценит местных фанатов и вряд ли оставит их без хорошего шоу. А Ник Болл – молодой парень и подождет условной весны 2026 года. Поэтому желание Наои, безусловно, будет учитываться.

Но, как бы то ни было, поединки выглядят великолепно. И ни в одном из них Иноуэ не будет аутсайдером. Даже при возможном наборе веса и переходе в следующую категорию. Топовые противостояния для топового бойца.

sport.ua