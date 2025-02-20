Даниель Дюбуа и Джозеф Паркер

20 февраля в 20:00 пройдет пресс-конференция во время большой недели бокса.

Вечером 22 февраля на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде пройдет шоу бокса.

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Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние, в котором сойдутся британец Даниель Дюбуа (24–2, 22 КО) и новозеландец Джозеф Паркер (35–3, 23 КО).

На кону будет стоять титул IBF в хевивейте, который принадлежит Дюбуа. Победитель этого поединка станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в бою с Тайсоном Фьюри.

В главном событии вечера бой-реванш проведут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Дюбуа и Паркер определят нового чемпиона в сверхсложном тесте для обоих

Дюбуа – Паркер, Бетербиев – Бивол. Пресс-конференция. Смотреть LIVE

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