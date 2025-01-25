Лоусон прошёл подгонку сиденья на базе в Милтон-Кинсе

О первом дне Лиама Лоусона на базе в Милтон-Кинсе в качестве гонщика Red Bull Racing мы рассказывали. Зимние каникулы он провёл на родине, в Новой Зеландии, но теперь вернулся в Великобританию, чтобы приступить к работе со своей новой командой.

В том числе он прошёл подгонку сиденья в кокпите машины RB21, которую ему предстоит пилотировать в 2025 году.

«Самое главное, я снова со всеми встретился, увиделся со всей командой, – так вчера ответил Лиам на вопрос пресс-службы Red Bull о самых ярких впечатлениях на новом месте работы. – Это же не новая для меня команда, ведь я здесь бывал ещё будучи гонщиком молодёжной программы, а затем стал её резервистом.

Я повидался со всеми, с кем работал несколько лет, и это просто здорово. Замечательно, что теперь я официальный гонщик команды и продолжу со всеми работать. А ещё сегодня я прошёл подгонку сиденья».

На что Лоусон будет способен в качестве гонщика Red Bull Racing, сможет ли он выступать хотя бы примерно на уровне Макса Ферстаппена – а перед ним ставится именно такая задача – мы узнаем буквально через пару месяцев.

С одной стороны, Лиаму наверняка потребуется какое-то время на адаптацию, с другой, в двух предыдущих сезонах мы видели, что он быстро осваивается за рулём и без всяких предварительных тестов, а в этом году ему предстоит пройти полноценную программу подготовки к чемпионату.

Не будет лишним напомнить и слова Жака Вильнёва, недавно сказавшего: «Надеюсь, ему удастся прессинговать Макса и заставить Ферстаппена пилотировать ещё лучше».

Источник