Ф2: Мартен быстрее всех на тестах в Бахрейне

В Бахрейне начались трёхдневные тесты Формулы 2. Вслед за гонщиками Формулы 3, первый день завершили участники Формулы 2. Лучшее время по итогам двух сессий показал гонщик ART Виктор Мартен – 1:42.526 секунды.

В утренней сессии, которая началась сразу после завершения утренней сессии Формулы 3, гонщики работали по своим программам, постепенно повышения скорости. На вершине протокола по очереди отметились Арвид Линдблад, Виктор Мартен, Джек Кроуфорд, Оливер Гёте, Хосе-Мария Марти, но лидерство оставил за собой Роман Станек. За двадцать пять минут до конца сессии гонщик Invicta Racing проехал круг на мягких шинах за 1:44.789 секунды.

После перерыва, во время которого прошла дневная сессия Формулы 3, тесты продолжились. Гонщики работали по своим программам, сессия прошла спокойно и без красных флагов.

На последних минутах сессии Мартен проехал круг, который и стал лучшим по итогам дня. В четверг тесты продолжатся.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Р.Станек Invicta Racing 1:44.789 33 2. Х.Марти Campos Racing 1:46.604 19 3. О.Гёте MP Motorsport 1:46.755 13 4. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:47.032 33 5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:47.059 12 6. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:47.072 31 7. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.131 32 8. Д.Дюрксен AIX Racing 1:47.210 20 9. Р.Миата ART Grand Prix 1:47.304 31 10. А.Линдблад Campos Racing 1:47.308 20 11. С.Мегетуниф TRIDENT 1:47.349 20 12. А.Кордил Rodin Motorsport 1:47.481 29 13. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:47.524 27 14. М.Эстерсон TRIDENT 1:48.106 23 15. К.Шилдс AIX Racing 1:48.960 20 16. Л.Браунинг Hitech TGR 1:49.855 27 17. Д.Беганович Hitech TGR 1:50.663 29 18. Г.Мини PREMA Racing 1:57.581 35 19. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 2:07.648 26 20. С.Монтойя PREMA Racing 2:15.464 25 21. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 2:18.729 25 22. Л.Форнароли Invicta Racing 2:19.287 26

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:42.536 21 2. Х.Марти Campos Racing 1:42.584 24 3. Л.Форнароли Invicta Racing 1:42.714 38 4. М.Эстерсон TRIDENT 1:42.736 37 5. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:42.965 17 6. А.Линдблад Campos Racing 1:43.004 24 7. А.Кордил Rodin Motorsport 1:43.060 31 8. Р.Миата ART Grand Prix 1:43.086 21 9. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:43.114 33 10. Г.Мини PREMA Racing 1:43.122 25 11. Л.Браунинг Hitech TGR 1:43.139 28 12. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:43.150 35 13. Д.Беганович Hitech TGR 1:43.226 30 14. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:43.241 41 15. С.Монтойя PREMA Racing 1:43.487 31 16. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:43.688 29 17. С.Мегетуниф TRIDENT 1:44.591 28 18. Д.Дюрксен AIX Racing 1:44.673 13 19. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:44.833 26 20. О.Гёте MP Motorsport 1:44.895 25 21. К.Шилдс AIX Racing 1:48.195 17 22. Р.Станек Invicta Racing 1:48.492 32

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