Ф2: Мартен быстрее всех на тестах в Бахрейне

В Бахрейне начались трёхдневные тесты Формулы 2. Вслед за гонщиками Формулы 3, первый день завершили участники Формулы 2. Лучшее время по итогам двух сессий показал гонщик ART Виктор Мартен – 1:42.526 секунды.
В утренней сессии, которая началась сразу после завершения утренней сессии Формулы 3, гонщики работали по своим программам, постепенно повышения скорости. На вершине протокола по очереди отметились Арвид Линдблад, Виктор Мартен, Джек Кроуфорд, Оливер Гёте, Хосе-Мария Марти, но лидерство оставил за собой Роман Станек. За двадцать пять минут до конца сессии гонщик Invicta Racing проехал круг на мягких шинах за 1:44.789 секунды.
После перерыва, во время которого прошла дневная сессия Формулы 3, тесты продолжились. Гонщики работали по своим программам, сессия прошла спокойно и без красных флагов.
На последних минутах сессии Мартен проехал круг, который и стал лучшим по итогам дня. В четверг тесты продолжатся.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:44.789
|33
|2. Х.Марти
|Campos Racing
|1:46.604
|19
|3. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:46.755
|13
|4. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:47.032
|33
|5. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:47.059
|12
|6. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:47.072
|31
|7. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:47.131
|32
|8. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:47.210
|20
|9. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:47.304
|31
|10. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:47.308
|20
|11. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:47.349
|20
|12. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|1:47.481
|29
|13. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:47.524
|27
|14. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:48.106
|23
|15. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:48.960
|20
|16. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:49.855
|27
|17. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:50.663
|29
|18. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:57.581
|35
|19. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|2:07.648
|26
|20. С.Монтойя
|PREMA Racing
|2:15.464
|25
|21. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|2:18.729
|25
|22. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|2:19.287
|26
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:42.536
|21
|2. Х.Марти
|Campos Racing
|1:42.584
|24
|3. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:42.714
|38
|4. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:42.736
|37
|5. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:42.965
|17
|6. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:43.004
|24
|7. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|1:43.060
|31
|8. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:43.086
|21
|9. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:43.114
|33
|10. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:43.122
|25
|11. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:43.139
|28
|12. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:43.150
|35
|13. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:43.226
|30
|14. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:43.241
|41
|15. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:43.487
|31
|16. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:43.688
|29
|17. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:44.591
|28
|18. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:44.673
|13
|19. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:44.833
|26
|20. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:44.895
|25
|21. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:48.195
|17
|22. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:48.492
|32