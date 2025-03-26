Боксер провел в тюрьме 47 лет из-за преступления, которого не совершал

Getty Images/Global Images Ukraine. Ивао Хакамада

Японский боксер Ивао Хакамада получит денежную компенсацию за то, что ошибочно провел в тюрьме 47 лет.

Он работал на фабрике по производству пасты мисо (из сои). В 1966 году боксера арестовали и обвинили в убийстве начальника, его жены и двоих детей. Хакамада свою вину признал, но на суде заявил, что был вынужден так сделать из-за пыток и избиений. Главной уликой в деле стала кровь на рубашке японца.

В 2014 году независимая экспертиза показала, что ДНК Ивао не совпадает с теми следами, которые были обнаружены на месте преступления. Все улики, которые ранее использовались в деле, были признаны недействительными, а сам мужчина вышел на свободу. Всемирный боксерский совет вручил японцу специальный чемпионский пояс по этому поводу.

Накануне стало известно, что окружной суд префектуры Сидзуока в Японии обязал правительство выплатить 89-летнему Хакамаде денежную компенсацию в размере 1,5 млн долларов (83 доллара за каждый день пребывания в тюрьме).

sport.ua