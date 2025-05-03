Непобежденный украинский супертяж 23 мая проведет защиту титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Новицкий

23 мая на арене «Memorial Hall» в американском городе Мелроуз пройдет вечер бокса, в котором выступит непобежденный украинский супертяж.

Обладатель титула WBC International Андрей Новицкий (14–0, 10 КО) выйдет на ринг против опытного боксера из Перу – Дэвида Зегарры (35–12–1, 22 КО).

Украинец проведет первый бой в 2025 году, поединок пройдет в формате десяти раундов. Последний раз Новицкий выходил на ринг в декабре прошлого года. В Саудовской Аравии украинец одолел мексиканца Эдгара Рамиреса единогласным решением судей.

Зегара – опытный перуанский боксер, который попытается прервать свою неудачную серию, которая насчитывает четыре поражения подряд. Последний раз Дэвид побеждал в августе 2022 года. Стоит отметить, что оппонент украинца провел на профессиональном ринге 48 поединков.

sport.ua