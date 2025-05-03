Си Джей Уильямсон — лучший легионер сезона Суперлиги FAVBET-2024/25

Второй год кряду награду лучшего легионера получает представитель Ровно

Лучшим легионером сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 признан защитник БК Ровно Си Джей Уильямсон.

Американец присоединился к составу Ровно зимой и успел провести 15 поединков. В среднем за матч Си Джей набирал 18,5 очков, 6,6 подборов, 2,5 ассиста, 2,1 перехват и 1,0 блок-шот.

За отчетное время, Уильямсон пять раз вошел в символические сборные недели Суперлиги, дважды признавался MVP недели, а в марте завоевал приз лучшего игрока Суперлиги.

Напомним, что сразу два игрока Черкасских Мавп удостоились индивидуальных наград по итогам розыгрыша Суперлиги FAVBET-2024/25. Центровой Андрей Агафонов был признан лучшим центровым сезона, а разыгрывающий Лев Кошеватский — лучшим игроком защитного плана.

Ровно уступил бронзовые медали Суперлиги в схватке с Мавпами, уступив в решающем, третьем поединке серии (74:80). В сезоне осталось сыграть лишь один матч — чемпионский. В главном финале Днепр защищает титул в противостоянии с Киев-Баскетом. Счет в серии 1:1, решающий поединок состоится в Днепре сегодня, 3 мая.

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