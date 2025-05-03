Алекс Элбон: Машина была быстра с первого круга

На тренировке и в начале квалификации к спринту машины Williams были быстры, но потом соперники смогли прибавить…

Алекс Элбон (8-й): «В целом, позитивная пятница. Машина быстра с первого круга, я был доволен, но по ходу дня соперники добились большего прогресса. В первой части квалификации мы боролись в первых рядах, а в третьей откатились назад.

Тем не менее, восьмое место – не самая плохая позиция. Мы – лучшие в средней группе и можем заработать очки, но чтобы лучше выступить в основной квалификации, нужно ещё поработать».

Карлос Сайнс (15-й): «Это было рискованно – поставить всё на один быстрый круг. Я допустил ошибку в 11-м повороте, и всё, времени на часах не оставалось. До этого круг был хорошим, поэтому я недоволен.

Добиться большего в спринте будет сложно, но в этот уик-энд у нас хороший темп, так что я с нетерпением жду возвращения на трассу».

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