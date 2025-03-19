Проблемы Ferrari могут быть связаны с симулятором

Команда Ferrari провалила первый этап сезона в Мельбурне: Шарль Леклер финишировал восьмым, а Льюис Хэмилтон и вовсе десятым. В родной Италии Скудерия сразу же оказалась под огнём критики, и в этот уик-энд в Шанхае от команды ждут совсем других результатов.

Но что пошло не так в Австралии? Пресса называет несколько причин, которые, предположительно, привели к проблемам со скоростью на трассе Альберт-парк. Одна из них связана с неверной корреляцией данных, полученных на симуляторе и на гоночной трассе. Якобы, основываясь на цифрах полученных на симуляторе, инженеры команды привезли в Мельбурн заднее антикрыло, которое создавало слишком высокую прижимную силу.

Кроме того, из-за опасений о чрезмерном износе контрольной планки днища, машину пришлось настроить на слишком высокий клиренс в ущерб аэродинамической эффективности.

Впрочем, у бывшего руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера есть другая теория. Он уверяет, что за зиму инженерам не удалось добиться необходимого прогресса, поэтому отставание от соперников увеличилось.

«Я разговаривал с руководителем команды Фредериком Вассёром, и он несколько разочарован тем, как развивались события зимой, – говорит Штайнер. – Он считает, что другие прибавили больше.

Для Льюиса Хэмилтона медовый месяц закончился. Теперь он должен показывать результаты».

По итогам гонки на стационарной трассе в Шанхае можно будет сделать более точные выводы о расстановке сил в начале сезона, а пока Ferrari предстоит найти первопричину проблем: их машина недостаточно быстрая, или в Мельбурне команда стала жертвой ошибочных данных, полученных на симуляторе.

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