Connect with us
Футбол

Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта

Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта

    • В марте состоится еще один тур Ла Лиги, но лига уже объявила список номинантов на звание "Игрок месяца" по итогам мартовских матчей.

    Среди номинантов:

  • Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");
  • Иско ("Бетис");
  • Маркос Алонсо ("Сельта");
  • Умар Садик ("Валенсия");
  • Педро Диас ("Райо Вальекано").

    • www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis