Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта

В марте состоится еще один тур Ла Лиги, но лига уже объявила список номинантов на звание "Игрок месяца" по итогам мартовских матчей.

Среди номинантов:

Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");

Иско ("Бетис");

Маркос Алонсо ("Сельта");

Умар Садик ("Валенсия");

Педро Диас ("Райо Вальекано").

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