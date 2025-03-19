“Никогда не видела ничего подобного”. Польская теннисистка рассказала о совместной работе с экс-второй ракеткой мира Радваньской

Польская теннисистка Магда Линетт (№34 WTA) рассказала о своем сотрудничестве со своей соотечественницей бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской



“Мы познакомились с Агнешкой, когда мне было 11 лет. Она старше меня на три года, и всю жизнь я наблюдала за ней. Мы были вместе в сборной, но близкого общения не было. Лишь когда ее муж [Давид Цельт] стал капитаном национальной команды, мы сблизились, она начала мне помогать, а затем согласилась стать частью моего штаба. Немного жалею, что не была смелее и не сделала этого раньше.

Что меня в ней больше всего впечатляет? Представьте, когда она выходит со мной на корт, создается ощущение, будто она все еще в Туре. Я бегаю, выкладываюсь, а она играет без малейших усилий. Никогда не видела ничего подобного! Хотя Агнешка завершила карьеру семь лет назад, она абсолютно не уступает мне в движении. Я точно не обладаю таким талантом, как она.

Кроме того, меня восхищает ее спокойствие – она учит меня более хладнокровному отношению к матчам и тренировкам. Ну и, конечно, у нее выдающееся тактическое видение”.

Напомним, что 11 апреля Магда Линетт в составе сборной Польши сыграет на домашнем корте в Радоме против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг. Вы можете поддержать нашу команду на трибуне в специальном фан-секторе.

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