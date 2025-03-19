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Бокс

Захареев и Ловчинский завоевали золото на чемпионате Украины в Одессе

Захареев и Ловчинский завоевали золото на чемпионате Украины в Одессе

Федерация бокса Украины. Юрий Захареев

С 9 по 16 марта в Одессе состоялся чемпионат Украины по боксу – было разыграно 25 комплектов наград. Участие в турнире приняли 204 боксера – 135 мужчин и 69 женщин.

Федерация бокса установила призовой фонд, который составлял один миллион гривен. Победители всех весовых категориях смогут представлять Украину на международных соревнованиях в 2025 году.

В Одессе золотые награды завоевали известные и титулованные украинцы – чемпион Европы среди молодежи (2024) Даниил Заморило, чемпион мира среди любителей (2022) Юрий Захареев, а также Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдупаимов, которые участвовали на Олимпийских играх в Париже.

Победители чемпионата Украины среди мужчин:

  • Андрей Ефимович (до 48 кг)
  • Сиевуш Мухаммадиев (до 51 кг)
  • Эльмир Набиев (до 54 кг)
  • Олег Чулячеев (до 57 кг)
  • Айдер Абдураимов (до 60 кг)
  • Даниил Заморило (до 63,5 кг)
  • Эльвин Алиев (до 67 кг)
  • Юрий Захареев (до 71 кг)
  • Максим Зиневич (до 75 кг)
  • Матвей Ражба (до 80 кг)
  • Данило Жосан (до 86 кг)
  • Богдан Толмачев (до 92 кг)
  • Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)

    • sport.ua

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