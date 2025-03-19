Захареев и Ловчинский завоевали золото на чемпионате Украины в Одессе

С 9 по 16 марта в Одессе состоялся чемпионат Украины по боксу – было разыграно 25 комплектов наград. Участие в турнире приняли 204 боксера – 135 мужчин и 69 женщин.
Федерация бокса установила призовой фонд, который составлял один миллион гривен. Победители всех весовых категориях смогут представлять Украину на международных соревнованиях в 2025 году.
В Одессе золотые награды завоевали известные и титулованные украинцы – чемпион Европы среди молодежи (2024) Даниил Заморило, чемпион мира среди любителей (2022) Юрий Захареев, а также Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдупаимов, которые участвовали на Олимпийских играх в Париже.
Победители чемпионата Украины среди мужчин: