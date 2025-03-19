Захареев и Ловчинский завоевали золото на чемпионате Украины в Одессе

Федерация бокса Украины. Юрий Захареев

С 9 по 16 марта в Одессе состоялся чемпионат Украины по боксу – было разыграно 25 комплектов наград. Участие в турнире приняли 204 боксера – 135 мужчин и 69 женщин.

Федерация бокса установила призовой фонд, который составлял один миллион гривен. Победители всех весовых категориях смогут представлять Украину на международных соревнованиях в 2025 году.

В Одессе золотые награды завоевали известные и титулованные украинцы – чемпион Европы среди молодежи (2024) Даниил Заморило, чемпион мира среди любителей (2022) Юрий Захареев, а также Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдупаимов, которые участвовали на Олимпийских играх в Париже.

Победители чемпионата Украины среди мужчин:

Андрей Ефимович (до 48 кг)

Сиевуш Мухаммадиев (до 51 кг)

Эльмир Набиев (до 54 кг)

Олег Чулячеев (до 57 кг)

Айдер Абдураимов (до 60 кг)

Даниил Заморило (до 63,5 кг)

Эльвин Алиев (до 67 кг)

Юрий Захареев (до 71 кг)

Максим Зиневич (до 75 кг)

Матвей Ражба (до 80 кг)

Данило Жосан (до 86 кг)

Богдан Толмачев (до 92 кг)

Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)

sport.ua