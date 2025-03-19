Круг по трассе Гран При Китая с Полом Ароном

C командой Alpine F1 с конца прошлого года в качестве резервного пилота сотрудничает эстонец Пол Арон, и в преддверии Гран При Китая он проехал круг по шанхайской трассе на симуляторе, на ходу рассказывая о её особенностях.

Пол Арон: «Всем привет! Сегодня займёмся превью Гран При Китая, второго этапа сезона и первого, в программу которого входит спринт. Вообще-то я никогда не был на автодроме в Шанхае, поскольку гонки Формулы 3 и Формулы 2 там не проходят, но это по-настоящему интересная трасса.

Начинаем круг, едем по старт-финишной прямой этой трассы, которую отличает весьма органичная конфигурация. Приближаемся к 1-му повороту, входим в него на довольно высокой скорости. У него затяжной характер, кажется, что он какой-то бесконечный, причём там, где он всё-таки заканчивается, трасса становится совсем узкой.

Там надо проехать близко к апексу, атаковать поребрик, чтобы затем нормально преодолеть 3-й поворот. Следующий поворот стал знаменитым после того, как Даниэль Риккардо в 2018 году совершил там яркий обгон, опередив Валттери Боттаса по внутренней траектории, после чего выиграл гонку.

В общем, эта шпилька – хорошее место для обгонов, и там надо постараться затормозить попозже, выйти на апекс, после чего вновь прибавить газу…Теперь приближаемся к 7-му повороту – этот левый поворот проходим на полной скорости, и там надо правильно расположить машину на трассе, чтобы подготовиться к прохождению следующего поворота, а он довольно быстрый.

Затем надо сильно замедлиться, чтобы преодолеть два левых поворота, 9-й и 10-й, из которого выходим широко, после чего на полной скорости приближаемся к следующему, 11-му повороту.

С него начинается узкая шикана, здесь трасса идёт сначала влево, затем вправо, а 13-й поворот – очень длинных правый, где очень важно точно выйти на апекс, потому что после него разгоняемся по обратной прямой – кстати, это один из самых длинных прямых отрезков во всём календаре. Разумеется, в конце этого отрезка находится одна из самых лучших точек, где возможны обгоны, ведь далее следует очень узкая шпилька.

Там жёсткое торможение: стараемся эффективно замедлиться, чтобы машина изменила направление движения, после чего вновь разгоняемся, поскольку приближаемся к последнему повороту. Здесь важно, чтобы вас не вынесло к внешней обочине, ведь новые поребрики довольно узкие, а за ними на выходе находится гравийная ловушка. В прошлом году мы видели, что гонщики допускали там много ошибок.

Вот мы и проехали круг по шанхайской трассе!»

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