Кевин Магнуссен из-за дисквалификации пропустит уик-энд в Баку, вместо него напарником Нико Хюлкенберга станет дебютант Оливер Берман…

Марк Слейд, гоночный инженер: «Уик-энд на бакинской трассе – это непростой, но интересный вызов, который ещё больше осложняет сильный ветер с моря. Конфигурация весьма необычная – узкий уличный отрезок переходит в длинный скоростной участок от 16-го до первого поворота.

Очень жаль, что в этот уик-энд Кевин Магнуссен не сможет сесть за руль, но мы полноценно поработаем с Оливером. В прошлом году он выиграл обе гонки Формулы 2 в Баку, продемонстрировав скорость и талант. Нужно использовать этот опыт и знания, чтобы добиться максимума от себя и от машины. Нас ждёт захватывающий уик-энд».

Нико Хюлкенберг: «Баку – это квинтэссенция уличной трассы. Несколько длинных прямых, узкий участок в старом городе – нас ждёт очень сложный и напряженный круг на интересной трассе. Впервые мы поедем туда осенью, обычно этап проходил весной, посмотрим, изменит ли это что-нибудь».

Оливер Берман: «Я очень рад вернуться за руль Формулы 1 и провести свой первый полный уик-энд. В первой тренировке я уже участвовал, теперь смог продолжить работу – это здорово.

Конфигурация не стационарная и очень сложная, стены расположены близко, а на узком участке у замка подходят вплотную. Я буду постепенно прибавлять в скорости, чтобы найти нужный темп. В этот уик-энд есть возможность проехать много кругов, это мой первый полный уик-энд в Формуле 1, чем я очень доволен».

Источник