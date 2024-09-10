Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Американский супертяж Кристофер Лавджой поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон может победить в реванше, но я не думаю, что у него это получится. Он выиграл время, когда получил рассечение, готовился, но проиграл. Не думаю, что у Фьюри сейчас есть мотивация, он заработал много денег. Тайсон сам говорил, что его интересуют только деньги, а не большие бои», – сказал Лавджой.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua