Чемпион мира и обидчик украинца отказался от титулов WBA и IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис (справа)

Обладатель титулов WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джарон Эннис (34–0, 30 КО) отказался от своих титулов. Об этом сообщил сам боксер в своих социальных сетях.

Причина – проблема с лимитом полусреднего веса. Американец ранее неоднократно говорил, что ему становится тяжело драться в этом дивизионе. Поэтому чемпион мира принял решение оставить свои титулы вакантными и подняться в первый средний вес (до 69,9 кг).

В ближайшее время Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация сообщат о том, кто разыграет вакантные пояса в полусреднем дивизионе.

Главными претендентами на бой с Эннисом в первой средней категории считаются американцы Себастьян Фундора, Вирджил Ортис, россиянин Бахрам Муртазалиев и Ксандер Зайас из Пуэрто-Рико.

В ноябре 2024 года американс кий боксер пер есекался на ринге с украинским претендентом Кареном Чухаджяном – Эннис в конкурентном поединке одолел оппонента единогласным решением су дей.

sport.ua