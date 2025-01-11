«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером 2024 года по версии The Ring. После получения награды украинец прокомментировал свой успех:

«Приветствую каждого. В первую очередь хочу поблагодарить Бога, свою семью и свою команду. Этот год был великолепным для меня. Важным для меня и моей страны. Если вы можете помогать людям, дарить улыбку – делайте это. Спасибо огромное.

Я хочу обратиться к Тайсону Фьюри, моему другу. Ты – «жадное пузо» и мой великий соперник», – сказал Усик.

В 2024 году Александр Усик дважды одолел британского претендента Тайсона Фьюри – в мае раздельным решением судей, а в декабре была зафиксирована единогласная победа украинца.

ВИДЕО. Слова Александра Усика после победы в номинации «Боксер года»

sport.ua