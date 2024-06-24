Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью назвал боксера, который нанес ему более сильный удар чем Александр Усик. В 2018 году Усик нокаутировал Беллью в 8 раунде.

«Наверное таки у Дэвида Хэя был самый мощный удар, я в этом не сомневаюсь. В свое время я хорошо получил от Стивенсона, но я тогда был не очень готов к бою. А вот еще до боя с Хэем я хорошо понимал, что у него мощный удар, ведь я с ним раньше спарринговал и понимал, что это большая проблема. Я убежден, что не один считаю, что Дэвид – парень, который с одного удара может тебя нокаутировать», – сказал Беллью.

Ранее Хэй назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар.

sport.ua