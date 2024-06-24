Сайнс впечатлён стабильностью McLaren

В шести последних гонках один из гонщиков McLaren был как минимум вторым. Гонщик Ferrari Карлос Сайнс впечатлён этой стабильностью.

Карлос Сайнс: «Честно говоря, я думаю, что самая стабильная машина сейчас у McLaren. У Red Bull есть проблемы на определенных трассах, как и у Ferrari. Машины McLaren быстры везде.

Они быстры и в медленных поворотах. Третий и девятый повороты они проходили с полностью нажатой педалью газа. Я не вижу, чтобы у McLaren на данный момент было какое-то слабое место.

Red Bull, конечно, по-прежнему впереди, но McLaren быстры везде, это впечатляет и может быть преимуществом в возможной битве за титул».

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