Майорка. Фоньини впервые за три года выиграл матч на траве, Монфис одержал дебютную победу над Тимом

На турнире ATP 250 в Испании проходят матчи первого круга

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ринки Хиджиката (Австралия) — Лука Нарди (Италия) 6:2, 2:6, 7:5

Алекс Микельсен (США) — Нуну Боржеш (Португалия) 6:3, 7:6(4)

Себастьян Офнер (Австрия) — Жауме Мунар (Испания) 3:6, 6:4, 7:6(4)

Лучано Дардери (Италия, 5) — Педро Мартинес (Испания) 7:5, 7:5

Фабио Фоньини (Италия, WC) — Гейс Брауэр (Нидерланды, LL) 7:6(4), 7:6(5)

Александр Шевченко (Казахстан) — Констан Лестьенн (Франция, Q) 7:5, 7:6(5)

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Доминик Тим (Австрия, WC) 6:3, 7:6(3)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) 7:6(4), 4:6, 7:6(3)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Таро Даниэль (Япония) 6:1, 6:0

Себастьян Офнер прервал серию из трёх поражений и выиграл первый из трёх сыгранных матчей на траве в этом сезоне. Дальше австриец встретится с пятым сеяным Лучано Дардери, который одержал первую победу в основной сетке турнира на траве. В феврале теннисисты играли друг против друга на грунте в Кордове, где сильнее был итальянец.

Фабио Фоньини выиграл свой первый матч на траве с Уимблдона в 2021 года, когда дошёл там до третьего круга.

Гаэль Монфис впервые обыграл Доминика Тима за семь сыгранных против него матчей. Ранее теннисисты по три раза встречались на грунтовых и хардовых турнирах. Их предыдущее противостояние состоялось на старте сезона 2020 года на Australian Open.

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