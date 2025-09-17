Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ выбрал лучшего боксера в мире независимо от весовой категории.

«Я лучший боксер в мире независимо от весовой категории», – отметил Наоя Иноуэ.

Ранее авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории (P4P). В первой десятке произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (24–0, 15 КО) впервые за полтора года потерял лидерство и опустился на второе место. С третьей на первую позицию поднялся американец Теренс Кроуфорд. Иноуэ опустился на третье место.

sport.ua