Суонси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Если и существует какой-то идеальный матч для того, чтобы Зинченко наконец сыграл свои первые игровые минуты на клубном уровне в новом сезоне, то это он. Игра Кубка Лиги, "Ноттингем" является фаворитом с отрывом, после поражения от "Арсенала" можно что-то изменить. Так почему бы не дать время Александру? Надеемся, Постекоглу того же мнения.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 сентября.
5.00 3.95 1.66 Узнать больше
Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.
17 сентября. 22:00. Суонси. "Суонси Стедиум"
Главный судья: Роберт Медли (Западный Йоркшир)
Трансляция: Setanta Sports
Трансляция матча
В эфире
Трансляция матча “Суонси” — “Ноттингем Форест” Смотреть трансляцию
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.