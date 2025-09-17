Суонси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Если и существует какой-то идеальный матч для того, чтобы Зинченко наконец сыграл свои первые игровые минуты на клубном уровне в новом сезоне, то это он. Игра Кубка Лиги, "Ноттингем" является фаворитом с отрывом, после поражения от "Арсенала" можно что-то изменить. Так почему бы не дать время Александру? Надеемся, Постекоглу того же мнения.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 сентября.

Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.

17 сентября. 22:00. Суонси. "Суонси Стедиум"

Главный судья: Роберт Медли (Западный Йоркшир)

Трансляция: Setanta Sports

