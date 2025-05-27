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Футбол

Не по своей вине. Полузащитник Челси пропустит финал Лиге Конференций

Не по своей вине. Полузащитник Челси пропустит финал Лиге Конференций

    • Полузащитник "Челси" пропустит финал Лиги Конференций.

    По сообщением Daily Mail, Лавия не может быть заявлен до финала, поскольку провёл мало времени в клубе.

    "21-летний Лавиа родился после 1 января 2003 года, что соответствует требованиям для попадания в список B, но он не провёл в клубе достаточно времени, и его пребывание в "Манчестер Сити" и "Саутгемптоне" не учитывается, несмотря на то, что они входят в одну ассоциацию", – написали Daily Mail.

    Также клуб получит 50 золотых или серебрянных медалей и решит, как распространятся ними. Ожидается, что украинский вингер Михаил Мудрик получит награду, поскольку он участвовал в соревнованиях в начале этого сезона.

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    • Напомним, что "Челси" сыграет с "Бетисом" в финале Лиги Конференций 28 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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