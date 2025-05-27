Создан новый турнир для хоккейных сборных. Пригласят ли Украину?

Международная федерация хоккея объявила о создании нового турнира для европейских сборных – Кубок европейских наций.
Пока нет информации, когда он стартует и каким будет формат, однако известно, что к участию пригласят 12 национальных команд. Списка участников на этот момент нет.
Организаторы хотят, чтобы сборные чаще проводили матчи, а не сосредотачивались только на весеннем чемпионате мира.
Сейчас европейские сборные, кроме чемпионата мира, проводят лишь небольшое количество контрольных матчей.