Создан новый турнир для хоккейных сборных. Пригласят ли Украину?

ФХУ

Международная федерация хоккея объявила о создании нового турнира для европейских сборных – Кубок европейских наций.

Пока нет информации, когда он стартует и каким будет формат, однако известно, что к участию пригласят 12 национальных команд. Списка участников на этот момент нет.

Организаторы хотят, чтобы сборные чаще проводили матчи, а не сосредотачивались только на весеннем чемпионате мира.

Сейчас европейские сборные, кроме чемпионата мира, проводят лишь небольшое количество контрольных матчей.

sport.ua