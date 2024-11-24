Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Чикаго»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, болельщики «Флайерз». Фото Kyle Ross-Imagn Images, USA Today Sports Большой рассказ обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, побывавшего на трех матчах Матвея Мичкова и его партнеров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Райхель — 2 (Марун, Мерфи), 11:29 — 0:1. Марун — 1 (Смит, Райхель), 30:01 — 0:2. Кутюрье — 4 (Ристолайнен, Конекны), 47:27 — 1:2. Кэйтс — 1 (Бринк, Форстер), 50:05 — 2:2. Мичков — 7 (бол., Конекны, Санхейм), 61:06 — 3:2.

Вратари: Колосов — Мразек.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (10+14+12+1) — 21 (7+7+7+0).

Наши: Мичков (17.17/1/0) — Михеев (13.21/2/-2).

23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Встреча с мамой и братом Мичкова — к удаче

Во втором перерыве матча «Филадельфия» — «Чикаго» я уже по привычке, сложившейся за три игры, зашел в фаншоп — знал, что там всегда происходит что-то интересное. И тут же увидел женщину и подростка в свитере «Флайерз» с 39-м номером и фамилией Мичков.

Это-то как раз не удивило — за прошедшую неделю таких видел сотни. Не уверен, что даже лучший бомбардир «Летчиков» Трэвис Конекны так же популярен, как 19-летний российский новичок. Каких только людей в «Мичковых» за эти дни не обнаруживал, с какими только не общался! Но тут что-то заставило меня остановиться, приглядеться, прислушаться. И точно — русская речь. Почему-то сразу пришло в голову, что это могут быть мама и брат Матвея. Уж больно похож на него был мальчишка, который как раз и оказался Прохором, младшим из Мичковых. А с ним была их мама, Мария.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Интервью на камеру они давать не захотели, сказали, что непубличные люди. Но не под запись пообщались хорошо. По магазину ходила и жена Ивана Федотова. Все россияне «Филадельфии» держатся вместе и поддерживают друг друга в сложные моменты. Мичков, Федотов, Егор Замула, белорусский вратарь Алексей Колосов, консультант по развитию игроков Европы и скаутингу (так официально называется должность) Олег Знарок, о котором также тепло сказала Мария, — все вместе. Главный тренер олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018 тут постоянно, с начала предсезонки не пропускает ни одной тренировки.

Я встретил его на парковке у арены после третьего матча, мы тепло поприветствовали друг друга, сфотографировались на память на фоне Wells Fargo Center, но от интервью Олег Валерьевич уклонился — не охоч он, как известно, до этого дела.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Гораздо охотнее он общается с игроками, о чем мне и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов когда-то сказал красноречивой фразой: «За Знарка хочется бросаться под шайбу», и Илья Ковальчук: «Знарок — один из пацанов, он всегда рядом с ребятами и за них».

Эти фразы, думаю, во многом объясняют, зачем руководство «Филадельфии» с первого же дня после взятия Мичкова на драфт, как рассказали мне местные коллеги, хотело пригласить тренера для работы и постоянного общения с ним и другими россиянами (и не только с ними), и в этом сезоне им это удалось. На льду, по словам журналистов, Знарок был только на тренинг-кемпе, но сейчас от его взгляда не уходит ничто ни на одной тренировке, а за играми он наблюдает из ложи с руководителями клуба.

Необычное решение с приглашением Знарка — наверняка одна из причин, почему и у Мичкова в целом старт задался, и Федотов вырулил из первоначального кризиса, и Замула, пусть тоже (как в матче с «Чикаго») порой оказывается в запасе, но выбирается из этих проблем. Уважаемый ими тренер и объяснить многие профессиональные моменты может, и направить верно, и просто по-человечески поддержать, о чем и слова Козлова с Ковальчуком, да и всех его бывших хоккеистов говорят вполне ясно. Знарок стал этаким русскоязычным связующим звеном между руководством клуба, его тренерским штабом и нашими игроками.

Его приглашение — абсолютная ситуация win-win, где в выигрыше остаются все стороны. В том числе и сам специалист, у которого есть уникальная возможность посмотреть изнутри в течение целого сезона, что такое НХЛ и с чем ее едят. И если кто-то думал, что он будет работать дистанционно из Европы с редкими приездами в Филадельфию, то это оказалось абсолютно не так, и он — полноценный сотрудник «Флайерз».

Хорошо, что родные и те, кому Матвей доверяет, — рядом с ним. И приехали не на время, а живут вместе. Брат учится в школе и играет в футбол — европейский, конечно, не американский. Не будем забывать, что Мичкову всего девятнадцать, он совсем еще мальчишка, и столько уже пережил. Тепло близких ему очень нужно, и прекрасно, что клуб и ему обеспечил такую возможность (как рассказали мне местные журналисты, «Филадельфия» сняла Мичковым хороший загородный дом, предоставила машину — редкий случай, когда за все платит клуб, и это подчеркивает, как высоко его здесь ценят), и сами родные к переезду оказались готовы.

Фото Kyle Ross-Imagn Images, USA Today Sports

А еще порадовало, что от мамы исходил только позитив о том, как Матвей осваивается в здешнем хоккее — она вообще произвела впечатление человека доброго и приятного. И даже об истории, как главный тренер Джон Торторелла не поставил его на пару игр, ни одного плохого слова не прозвучало. Надо — значит, надо, такова жизнь. О чем это говорит? О том, что и старший сын, вероятно, так думает. Иначе наверняка звучало бы другое. И отношения со всеми в команде у него хорошие — тут достаточно было увидеть, как еще на предсезонке капитан Шон Кутюрье мигом сбросил перчатки, когда соперник в одном из выставочных матчей начал Мичкова провоцировать, задирать.

Когда я предложил сделать селфи, Мария сама решила поискать, где висит свитер сына, — где ж еще его делать? Дай Бог ему и всей семье здоровья и удачи в новой стране и лиге, к которой любому 19-летнему парню привыкать сложно — а уж приехавшему с другого конца света и подавно. Поди поиграй через день, а то и два дня подряд с энхаэловским темпом, жесткостью, с предельной требовательностью Тортореллы. Этот-то суровый, но прямой и честный человек (так мне отзывались о нем все россияне, которые с ним работали, — Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Егор Замула и другие) точно сюсюкаться ни с кем не будет.

Недаром, по словам моих местных коллег, Тортс запретил Мичкову лакроссы, вот он, пытавшийся несколько первых матчей повторить то, что удалось ему на юниорском чемпионате мира и на Евротуре в составе первой сборной России, пока оставил эти попытки. Притом что — любопытный факт — домашняя для «Филадельфии» арена, Wells Fargo Center, также являетсям домом для «Филадельфии Уингз», команды Национальной лиги по… лакроссу. Сам Бог велел здесь такие голы забивать! Но Торторелла не велел, а Торторелла для Мичкова и его партнеров — хоккейный бог, каким и должен быть тренер. Его решения не обсуждаются, и Матвею, парню, как всем известно, с характером, приходится это принимать.

«В жилах этого парня лед». В Америке уверены, что Мичков — в гонке за «Колдер Трофи»

Почти три матча, которые я смотрел на него, он периодически яркими финтами проходил соперников, умно отдавал, бросал, правда, редко — но, например, во втором матче с «Каролиной» Петр Кочетков еле успел закрыть угол. В общем, время шло, шло, а очков все не было. И я морально уже смирился с тем, что при мне Матвей не подбросит своими действиями более 21 тысячи зрителей со своих мест.

Но, когда встретил его родных в перерыве, что-то заставило подумать, что это добрый знак.

И «Филадельфия», проигрывавшая к тому моменту — 0:2, в третьем периоде вдруг завелась и сравняла счет. Многие сотни детей (сколько их здесь на хоккее!) тонкими голосками начали скандировать: Let’s go Flyers! — «Вперед, «Флайерз»!» Дошло до овертайма, и тут чикагцы, худшая на сегодня команда Западной конференции, сфолила. И при игре четыре на три Мичков вовремя сместился к правой штанге и замкнул идеальный пас Конекны.

Это был хеппи-энд моей сложной до того поездки. Я все думал — что ж мне тут так не везет. Ни аккредитации на матчи, из-за чего и с самим игроком, и с его партнерами не было возможности пообщаться («спасибо» пресс-службе, но это отдельная история, о которой как-нибудь в другой раз — вас же интересует не это, а Мичков и то, что вокруг него здесь творится), ни очков у Матвея в двух предыдущих матчах с «Колорадо» и «Каролиной». И почти во всем этом.

Но встреча во втором перерыве с мамой и братом оказалась к удаче. Доброе предчувствие сбылось.

А дальше, за кулисами, как мне рассказал кое-кто из всезнающих филадельфийских журналистов, случилось еще кое-что очень интересное. В подтрибунном помещении Мичков тепло пообщался и сфотографировался с Коннором Бедардом, первым номером драфта его года. Когда-то велось много споров, кого из них возьмут под первым номером, но, вероятно, из-за долгосрочного контракта со СКА Матвей немножко упал в рейтингах и ушел под седьмым номером. Но это никак не отразилось на их отношениях, которые еще с юниорских времен стали теплыми. Матвей следит и симпатизирует Коннору, тот — Матвею.

Первая же дуэль потенциальных суперзвезд будущего в НХЛ завершилась 1:0 в пользу россиянина. Бедард, отлично дебютировавший в прошлом сезоне, но пропустивший часть его из-за травмы, сейчас столкнулся с проблемами, которые принято называть «синдромом второго сезона». А парень, которого и в России, и в Филадельфии сокращенно именуют Мич, находится в его прошлогоднем состоянии. И забил уже второй гол в овертаймах, притом что в столь юном возрасте за «Летчиков» после основного времени прежде не забивал никто.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

В свитерах Матвея ходят все. В том числе в «Сочи» и «СКА-1946»

Полчаса до матча, и в Wells Fargo Center течет толпа сплошь в оранжевом, и это очень красиво. Эту арену построили в 1996 году. Она — часть огромной территории, на которой расположены сразу три филадельфийские спортивные арены: на других играют в бейсбол и американский футбол. Город-то — миллионник, первая столица Соединенных Штатов, место, где в Зале независимости принимались Декларация о независимости и Конституция США. При всей гордости от значимости в американской истории Филадельфия подчеркивает свою интернациональность — вдоль бульвара Бенджамина Франклина, одной из главных улиц города, вплоть до красивейшей городской ратуши по обеим сторонам висят флаги всех без исключения стран мира. В том числе и России.

Филадельфия же — город, где снимались фильмы о боксере Рокки Бальбоа, статуя которого (да-да, киногероя!) установлена почти у подножия его знаменитых ступенек к Музею изобразительных искусств Филадельфии, на которые персонаж Сильвестра Сталлоне взбегал, тренируясь до двадцать седьмого пота перед своими лютыми боями. Я не Сталлоне, но тоже взбежал — как не воспользоваться таким случаем чуть-чуть поднять себе самооценку?

Фото «СЭ»

Поклонение боксу в Филадельфии, кстати, тоже нашло отражение в хоккее. Парафраз на Сталлоне, нокаутирующего соперника и вздымающего две руки над головой, я перед каждой из трех игр НХЛ видел в исполнении быстро ставшего культовым маскота «Флайерз» — рыжебородого Гритти. После яркого видеоклипа он выскакивал на лед, одновременно с ним — другой сотрудник клуба, после чего безумно популярный среди детей Гритти наносил тому сокрушительный «удар», оппонент падал навзничь, а талисман поднимал две руки в знак победы.

Но статуй боксеров у Wells Fargo Center я не обнаружил, а вот хоккеистов и баскетболистов — очень даже. Вот беззубый Бобби Кларк, главная, пожалуй, легенда в истории «Филадельфии», держит вместе с вратарем Берни Пераном Кубок Стэнли — они выигрывали их вместе в 1974-м и 75-м годах, и оба раза Перан брал не только «Везину», но «Конн Смайт», приз лучшему игроку Кубка Стэнли. Больше «Флайерз» ни до, ни после главный трофей не выигрывали.

Однако вот общаюсь после гола Мичкова в овертайме «Чикаго» с 13-летним болельщиком Колтоном Лонгом, на которого во время этого интервью с улыбкой смотрят родители и сестра. Вихрастый тинейджер рассказывает, что обожает технику Матвея, раньше носил свитер вратаря Картера Харта, но после неприятностей, в которые тот попал (сейчас рассматривается дело о групповом изнасиловании, и обвиняемые — группа игроков канадской молодежки), решил поменять его джерси на мичковское.

Нашему хоккеисту он желает отдавать побольше голевых передач, во всем остальном он им доволен. На вопрос, принесет ли когда-нибудь Мичков «Летчикам» Кубок Стэнли, Колтон отвечает: «Да», а на уточнение: «Через сколько лет?» вдруг заявляет: «Думаю, что в этом году!» Тут родные заулыбались еще шире — мальчишке невдомек, чего это стоит — выиграть Кубок Стэнли. И «Филадельфия» не делала этого уже 49 лет, а сейчас и в плей-офф-то давно уже не выходила…

Но все без исключения, с кем я разговаривал и кто купил — не за пять копеек, а за 259 долларов 99 центов — его игровые свитера, уверены, что у Матвея есть потенциал для того, чтобы однажды стать тем самым человеком, который перевернет судьбу клуба. Для этого, понятно, надо еще очень много работать, и он — лишь в самом начале пути. Но не случайно же в очень хоккейном городе, где людей на мякине не проведешь, тысячи болельщиков с ходу начали скупать его свитера.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Дошло до того, что я увидел несколько человек в свитерах… «Сочи» и СКА. Точнее, даже петербургской команды их МХЛ — «СКА-1946». Конечно же, решил с ними поговорить. Одного увидел после первого же периода своего первого матча в Филадельфии — против «Колорадо».

— Меня зовут Калеб Гибсон, я из Туркси, штат Пенсивальвания, — рассказал первый из двух обладателей свитера «Сочи». — Я графический дизайнер клуба «Эльмира Авиаторз», выступающей в Североамериканской хоккейной лиге, NAHL (понятия о такой не имел, но погуглил — да, есть такая, и клуб есть! — Прим. И.Р.). Когда Мичков только подписал контракт с «Флайерз», я сразу захотел приобрести какую-то его экипировку, и чем оригинальнее, тем лучше. На одном из сайтов, специализирующихся как раз на хоккейных свитерах, нашел такое джерси.

— А как вам сам Матвей?

— Очень рад был, когда его задрафтовали, потому что он высоко котировался, и мало кто думал, что упадет до седьмого номера, который был у «Флайерз». Он почти сразу выдал изумительную очковую серию, набирал их почти в каждом матче. Наслаждаюсь его игрой, но пока не хотел бы рассуждать о будущем.

А вот еще один «сочинец», с окладистой бородой. Его зовут доктор Терри Ван Зоор, он работал в государственной школе, сейчас вышел на пенсию. Он, встреченный мною уже на следующем матче, с «Каролиной», высказался подробнее:

— Когда Мичкова подписали, я начал смотреть его разные свитера, и все остальные в Филадельфии — тоже. А знаете почему? Потому что как только «Флайерз» сделали первые джерси с ним, они разлетелись мгновенно! Я начал гуглить и увидел русские свитера. И понял — вот! Причем, видимо, ажиотаж и с ними связан немаленький, потому что заказал я его уже около месяца, а пришел — только три-четыре дня назад.

— Радует он вас? Не свитер, а Матвей.

— Да, для 19-летнего мальчишки, который только приехал из-за океана, он очень хорош. Надо ведь понимать, что игра тут отличается от той, к которой он привык в Европе, размер льда зачастую другой. Вот сегодня он за воротами столкнулся с вратарем (Петром Кочетковым. — Прим. И.Р.), и я понимаю, что он не хотел его сбивать с ног! Он просто привык к большему пространству для маневра! Потом соперники его немного заставили за это заплатить.

— Он может стать ключевым игроком клуба, вокруг которого строится команда?

— У него есть для этого все инструменты. Никогда не знаешь, какими темпами игрок будет прогрессировать. Многие с его способностями стали звездами, а у кого-то по каким-то причинам не вышло. Но я — обладатель сезонного абонемента на «Филадельфию» с 18-летним стажем, многое видел и смотрю на этого парня в таком контексте с оптимизмом.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Насчет так называемого franchise player, «игрока организации», я услышал совсем уж радикальное суждение от молодого болельщика, чьи корни оказались… украинскими. Зовут его, правда, Брайан, он родился уже в США, а его родители приехали из Украины. А он — в свитере Мичкова, что по сегодняшним временам представить не так просто. И тем не менее. Брайан, которого на «Флайерз» начал водить еще отец в детстве, с американским акцентом говорит по-русски:

— Он обалденно играет! Катается хорошо, пасы отдает. Если продадут других высокооплачиваемых игроков и от Мичкова построят команду, то будет то же самое, что у Овечкина. Я никогда раньше его не видел, но, когда его выбрали на драфте, показали по телевидению, начался ажиотаж. И он действительно феноменален! А Торторелла — строгий, но хороший тренер. Думаю, как раз такой, который ему нужен. У нас здесь будет очень хорошая команда!

Вернемся, впрочем, к болельщикам с Мичковым на спине в формах клубов КХЛ. Или даже МХЛ. Вот Мишель Луситро, на которой свитер «СКА-1946». У нее-то он откуда?

— Это подарок мужа, у которого абонемент «Флайерз» — отвечает она. — Одна из моих лучших подруг — родом из России. Она помогла ему правильно разобраться с буквами кириллицы, и заказали джерси, если не ошибаюсь, через какой-то русский сайт. И доставили сюда. Сегодня он забьет!

Но это был матч с «Каролиной», у которой очень мощная оборона, и Мичков не забил. Его момент настанет через два дня с «Чикаго»…

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Еще одну девушку в «Мичкове», но местном, филадельфийском, я встретил вместе с ее мужем на подходе к арене перед игрой с «Колорадо», первой для меня в этом городе. Это был первый увиденный мною человек в форме с 39-м номером, и не остановить пару на небольшое интервью я не мог. Она — Ева, он — Зи.

— Я купила свитер с Мичковым из-за него (указывает на мужа), а также моего папы, который тоже большой его фанат. Сегодня увижу его на арене в первый раз! И жду 1+2!

Муж был в свитере Клода Жиру, капитана «Флайерз» на протяжении девяти лет, а игрока — пятнадцати, сейчас, в 36 лет, выступающего за «Оттаву». Он сказал, что завидует жене, обязательно сам приобретет джерси Мичкова и желает ему отыграть за «Филадельфию» столько же, сколько Жиру. Только с Кубком Стэнли, который Клоду так пока и не покорился…

А вот за столиками в подтрибунном помещении сидят двое парней, над которыми висит более ценный экспонат — свитер Мичкова с его автографом. Оказывается — лотерея, которую проводит клуб болельщиков «Флайерз». Покупаешь билет за десять долларов — и 19 февраля выяснится, кто счастливчик.

— Матвей очень популярен у нас в этом сезоне, — объяснили парни выбор героя лотереи. — Вполне возможно, он выиграет «Колдер Трофи»! А тренер у нас такой, что с ним не забалуешь, и он воспитает Мичкова правильно. Если не поставил его на пару игр — значит, правильно сделал. Но это не уменьшает нашу веру в него, и от этого он только станет сильнее!

Кстати, насчет этой истории с запасом на два матча слышал от местных журналистов сразу три версии, и в какую верить — не знаю, поэтому просто нейтрально о них расскажу. Первая — элементарная физическая усталость, о чем и Торторелла говорил: мол, парень в России не привык проводить столько матчей такой степени интенсивности через день. И в какой-то момент это накопилось, а сам Матвей после одной из игр признал: мол, это и отдохнуть позволило, и кое на что посмотреть другими глазами.

Вторая версия — недоработки при игре в обороне и вызванный этим воспитательный процесс. Третья — сказанные в горячке главному тренеру пара слов, которых Торторелле оказалось достаточно, чтобы дать парню немного остыть. О том, что Мичков на такое способен, доводилось слышать и в России, но вряд ли можно было предположить, что он так быстро выучил английский. Что ж, если в этой версии есть доля правды, то можно обернуть ее как раз в позитив — изучение языка (а клуб предоставил Матвею учителя) проходит быстрыми темпами!

Мама же игрока считает, что старший брат в семье — второй после младшего по скорости обучения английскому: у Прохора в школе это получается быстрее. Она же — на последнем месте с отрывом. По-моему, вполне естественная ситуация — кто младше, тому и язык дается быстрее.

Фото Getty Images

Лучший новичок месяца и автор двух голов в овертайме

Торторелла, как рассказали журналисты, проводит очень жесткую предсезонку, к ней надо подойти подготовленным. И Мичков, зная это, приехал еще в июле, вскоре после драфта, а в первые дни августа отправился в горы Колорадо, в ежегодный лагерь для своих клиентов агента Пола Теофаноса, и готовился в среднегорье по специально разработанной для него программе. Там и была сделана известная фотография из его соцсетей в бассейне с Олегом Знарком и Иваном Федотовым.

Он, к слову, из трех мною увиденных матчей сыграл один, с «Каролиной», и был признан третьей звездой матча, пусть и пропустил четыре шайбы. Но бросили-то по его воротам вдвое больше, чем по тем, которые защищал Петр Кочетков. А когда экс-вратаря ЦСКА объявляли в стартовом составе и его фамилию выводили крупным планом на кубе, я подумал: интересно, снились ли ему в течение года на флоте такие сны? Мечтал ли он еще об этом — или думал, что все, поезд ушел?

Я, честно говоря, так и думал. Но лояльности руководства «Филадельфии» по отношению к своим российским драфт-пикам можно только поразиться. И армию Федотова выдержали, и подписание им контракта на следующий год с ЦСКА. И о приезде Мичкова смогли договориться за два года до истечения контракта со СКА. Мне довелось немало хорошего услышать о Дэнни Бриере, и более симпатизирующего нашим хоккеистам генменеджера во всей лиге, наверное, найти непросто, тем более в нынешних условиях. И этим надо пользоваться — не в том смысле, что садиться ему на шею (в НХЛ эти варианты не проходят), а в том, что шансы россиянам он давал, дает и будет давать, и из них нужно выжимать максимум.

Мощная подготовка позволила Матвею быть прилично готовым к лагерю Тортса, у которого одного бега на коньках по кругу столько, что у любого ноги отвалятся. Без предварительной и напряженной подготовки юный игрок, несмотря на все уделяемое ему клубом внимание (достаточно вспомнить, что его в аэропорту встречал генеральный менеджер Дэнни Бриер и нес за ним клюшки), мог бы и не сдюжить, и в АХЛ отправиться. Но хорошо показал себя в лагере — да так, что за него капитан дрался. Показатель!

Мичкову не надо тратить много сил на дорогу — клуб нашел ему дом недалеко от тренировочного катка, который, в отличие от игровой арены, расположен за городом. Он уже сам за рулем, освоился в этом смысле быстро. Он вообще обучаемый, хотя и ершистый. Но где ж вы видели покладистых звезд, пусть даже и восходящих?

Догадывался ли он, как сложно в НХЛ? В голову человеку не залезешь. Но даже если действительность и превзошла его ожидания, и ему тяжело, Мичков в значительной степени справляется. Кого признали лучшим новичком лиги в октябре? Кто уже сделал первый дубль, причем в ворота недавнего финалиста Кубка Стэнли «Эдмонтона»? Кто теперь уже дважды забивал в овертаймах? У кого, наконец, вполне достойные 7+9 в 19 матчах при отнюдь не катастрофических для далеко не самой сильной команды «минус три»? Все это — у Мичкова. Тем и впечатлены филадельфийские болельщики, которые в массовом порядке закупают его свитера.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Это мне подтвердила и девушка из фаншопа, сообщившая в перерыве одного из матчей, что если кто-то и превосходит продажи Матвея, что не факт, то только Конекны и… Гритти. Против маскота не попрешь — тем более с такими боксерскими замашками.

Проходя по арене, я обратил внимание на необычную деталь оформления Wells Fargo Center — специальные ячейки с… кепками от хет-триков. Причем под каждой ячейкой — фамилия автора трех шайб, число и все бейсболки, которые болельщики в тот день высыпали на лед. Почему-то подумалось, что попадание туда Мичкова и кепок, брошенных в его честь, как выразилась бы фигуристка Алина Загитова, «безызбежно». Пока он забивал максимум две. Но то ли еще будет.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Чего мне только не довелось увидеть на льду за три эти игры. В матче с «Колорадо» случайно подбили судью, который лежал навзничь минут десять, и потом его с трудом подняли и увезли на каталке под овацию публики. Я, кстати, по прошлым рассказам представлял филадельфийских болельщиков самыми бешеными в НХЛ — но это, видимо, осталось в прошлом. Запредельную страсть, подозреваю, можно найти уже только в Канаде и максимум в паре-тройке американских городов. В большинстве же народ приходит, да, поболеть, поддержать, но большей частью отдохнуть и расслабиться. Но и осерчать, и обидеться могут — так, в матче с «Каролиной», после безвольно пропущенных трех шайб подряд в третьем периоде, болельщики повалили с трибун, и к финальной сирене при 1:4 они были почти пусты. А кто остался — те проводили команду возмущенным гулом.

Но при 0:2 с «Чикаго», которые были на табло еще на восьмой минуте третьего периода, никто не уходил и не улюлюкал. «Филадельфия» играла агрессивно, значительно перебрасывала соперника — и люди верили, что все еще может наладиться. Так и случилось. А потом был гол Мичкова в овертайме.

Спустя пару минут после него я встретил у огромной рождественской елки, возле выхода с арены, густобородого человека с младенцем на руках. Да, он был одет не в «Мичкова», а в «Ристолайнена», защитника под 55-м номером. Но был так колоритен, что я захотел с ним пообщаться. Спросил, что Матвей, на его взгляд, на льду делает правильно, а что нет.

— Не думаю, что он делает что-то — или, по крайней мере, многое — неправильно, — ответил мой собеседник. — Ему всего 19, и он усердно работает, делает те броски, которые должен делать, прекрасно обводит, забивает такие голы, как сегодня, — и это здорово. Мичков по потенциалу — один из лучших игроков, которые здесь когда-либо выступали. Я болельщик «Филли» с почти тридцатилетним стажем, со времен Эрика Линдроса, и знаю, о чем говорю. Я очень рад, что этот парень — у нас. И верю, что он перевернет судьбу этой команды. Он — краеугольный камень новых «Флайерз», один из тех, кто заставит его (указывает на младенца) захотеть играть в хоккей, а меня — еще много лет на него ходить.

Вашими бы устами, уважаемый господин Борода, чье имя я не успел узнать! А Матвею нужно осознавать, какие с ним в первой столице Америки связываются надежды. И понимать, какую сумасшедшую работу он должен проделать, чтобы стать для нее тем, как о том грезит этот непохожий ни на что город со своей душой.

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