Чжэн Циньвэнь: “Я многое делала правильно, у меня были ответы на все удары Паолини”

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу над Жасмин Паолини, после которой она вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA



“Я очень-очень счастлива, что мне удалось показать такое выступление в последнем групповом матче. Я не так уж и часто довольна своим теннисом, даже тогда, когда побеждаю. Но об этом матче я могу сказать, что я очень многое делала правильно, у меня было много верных решений. Думаю, что Паолини начала этот матч хорошо. Но когда она увидела мою игру, автоматически уровень ее тенниса упал. И в дальнейшем у меня были ответы на все ее удары.

Чем я обязана такой успешной серии за последний период? Я думаю, что дело в том, чтобы оставаться сосредоточенной. У меня был определенный спад после того, как я вышла в финал Australian Open. Но после Олимпиады я не позволяла себе расслабиться. Я говорила себе, что есть еще много работы, которую надо выполнить, всегда есть что-то, что ты можешь усовершенствовать. И надо бороться за каждый матч на турнире любого уровня. Будет это турнир серии 250 или 500, я чувствую, что каждый матч важен.

Относительно предстоящего полуфинала против Коко Гауфф скажу, что я хорошо помню наш поединок на грунте [Ролан Гаррос] в этом году. Первый сет был очень равным и я знаю точно, почему проиграла ей. Во втором сете я сыграла действительно плохо. У меня не хватило физической подготовки и силы, чтобы побороться с ней во второй партии. Моя подача уже не работала. Сейчас, я думаю, ситуация другая, потому что я на самом деле приложила много усилий, чтобы улучшить свою физическую форму. Очевидно, что она выдающаяся теннисистка, у неё был замечательный прошлый сезон, когда она выиграла US Open. Поэтому, по моему мнению, она одна из тех соперниц, которых сейчас обыграть сложнее всего. Она моложе меня, у нее хорошая подача и мощные удары. Поэтому если я хочу ее победить, мне надо побороться. Посмотрим, кто выступит лучше в этот день”.



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