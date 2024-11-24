Тайсон ФЬЮРИ: «У Бога был план, чтобы Усик выиграл первый бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО) рассказал, что чувствует, когда пересматривает повтор проигранного боя Александру Усику (22–0, 14 КО):

«Что чувствую? Я очень счастлив. Потому что был чудесный бой? Да, хороший бой.

Слушайте, он одержал победу решением судей, фантастика. Я очень верю в Бога. Поэтому я верю, что у Бога есть план для каждого, и план был, чтобы Усик выиграл этот бой. Он это сделал, все честно».

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британский претендент попытается отобрать у чемпиона из Украины титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA.

Ранее сообщалось, что Фьюри может принять решение о завершении карьеры после второго боя с Александром.

sport.ua