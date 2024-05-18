Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекер GGBET приглашает поддержать нашего чемпиона и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок – фрибет до 25000 грн для ВСЕХ игроков!

18 мая в Саудовской Аравии состоится величайший поединок супертяжелой весовой категории в боксе с 1999 года. Тогда в реванше встретились Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. В результате британец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, имея три авторитетных титула – WBA, IBF и WBC. Времени прошло много, а абсолюты в супертяжелом весе все не появлялись. Вплоть до 18 мая.

Теперь за звание абсолютного чемпиона и теперь уже четыре авторитетных пояса (WBA, IBF, WBO и WBC) сразятся украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). Чего же ожидать нам в ринге?

Фьюри – самый сложный соперник Усика в карьере. А можно ли сказать наоборот?

Как ни посмотри, Тайсон Фьюри – сложный оппонент для Усика. Он большой – по официальным данным выше Александра на пятнадцать сантиметров. У него очень длинные руки – по официальным данным, размах рук больше на восемнадцать сантиметров. Какие-то очень страшные цифры получаются.

Кроме того, Тайсон – просто тяжелый парень. Его средний вес больше среднего веса даже Энтони Джошуа. Предыдущие британцы перевешивали Усика ориентировочно на десять килограммов. Фьюри будет перевешивать на все пятнадцать-восемнадцать. Даже учитывая, как сильно он визуально сбросил лишний вес.

Смотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET

Пойдем дальше. Стилистически Тайсон – кошмар для всех боксеров, существующих в мире. Боец, умеющий пользоваться своими габаритами и силой, и вместе с этим умеющий боксировать подвижно, рвать дистанцию, темп, быть техничным. Страшное испытание.

И вот, как ни посмотри, британец – самый сложный соперник Александра Усика в карьере. Самый большой, один из самых умных. Он более подвижен и более непредсказуем, чем Джошуа. Он умеет менять подход к бою прямо во время боя. Он может давить весом, а может стать боксером, работающим разумно и технично. Но является ли украинец страшным испытанием для Фьюри?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Здесь сложнее. С одной стороны, Александр – в топе самых маленьких соперников в карьере Тайсона. С меньшими оппонентами британец сражался разве что в начале карьеры. С тех пор все были то более высокими, то более тяжелыми, то с более длинными руками. Даже Стив Каннингем, чей нокдаун в бою с Тайсоном вспоминают регулярно, не был таким уж маленьким. Его размах рук переваливал за два метра. А еще, Тайсон был совсем другим.

С другой стороны, Усик выглядит, как боксер с одним из самых лучших наборов навыков в карьере Фьюри, а габариты всегда были проблемой для Тайсона. Именно меньшие соперники создавали ему самые большие проблемы. Иногда даже большие, чем Деонтей Уайлдер, который был разбит во втором поединке. А перед этим Тайсона знатно помял меньший леворукий боксер Отто Валлин.

То, что за последние годы Усик сражался с настоящими топами, а Фьюри колотил бывших оппонентов и посредственных боксеров, тоже нужно вспомнить. Плюс ли это и повлияет ли на свежесть – неясно. Но, скорее всего, не повлияет, потому что оба спортсмена давно отдохнули.

Усик быстрее, чем большинство оппонентов Тайсона. Он точно нацелен на результат и выполнение плана тренера. Умен в ринге, терпелив, когда этого требует период. Только вспомните этот раунд в реванше против Энтони Джошуа, когда украинец, казалось, находился на грани нокдауна. Но Усик продержался столько, сколько требовалось.

А еще он левша, умеющий действовать против правши. Умно пользуется работой ног, бьет точно и имеет один из лучших процентов чистых попаданий по сопернику. Нивелирует расстояние классным таймингом и работой джебом, которую не смог перебить очень сильный в этом показателе Энтони Джошуа.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Сильнейший ли это соперник в карьере Тайсона Фьюри – увидим в ринге. По результату самого поединка и тому, что будет происходить в течение времени, пока он не закончится. Но то, что это один из самых обученных оппонентов британца – факт, с которым невозможно спорить.

Кто победит?

Эксперты GGBET дают такой прогноз на исход встречи Усик — Фьюри:

победа Усика – 1,93;

триумф Фьюри – 2,03;

ничья – 22.

Бой, который имеет все шансы стать легендарным, может продлиться все 12 раундов (коэффициент 1,44), а наиболее вероятным результатом будет победа Усика по решению судей (коэффициент 2,7).

Мнения людей менялись в течение длительного периода подготовки. До полученной травмы именно Тайсон считался фаворитом у букмекеров. Но после этого коэффициенты на Александра начали падать и сейчас именно он – фаворит. Сейчас на Александра Усика можно поставить с коэффициентом 1.94. На Тайсона Фьюри дают 2.02.

Это тот самый случай, когда на коэффициенты влияет общее информационное поле и время подумать. Все истории о страхе британца и других рассказах со стороны команды Усика и фанатов дали такой результат – люди верят в Александра, ставят на него, а коэффициент проседает.

Является ли Александр фаворитом на самом деле? Нет. Как и Тайсон. Это тот случай, когда бой четко пятьдесят на пятьдесят. Слишком многие факторы влияют на результат, а навыки одного боксера нивелируют навыки другого и наоборот.

Усик может победить благодаря уровню бокса, выдержке и технике, близкой к идеальной. Фьюри может победить благодаря своей необычности, габаритам и весу. Равные шансы в самом поединке супертяжелого веса за последние двадцать пять лет. Не этого ли мы ждали?

До поединка очень много разговоров о будущем. Что будет дальше, когда кто-то победит. Будет ли реванш, прописанный в контракте? Ждать ли бой против Энтони Джошуа – третий для Усика или первый для Фьюри?

Но сейчас важно насладиться моментом. Мы получаем противостояние двух совершенно разных боксеров с мощными историями и невероятным набором навыков. Поединок, из-за которого и живет бокс. Именно такие противостояния отвоевывают у фанатов внимание за все время, когда лучшие не бились с лучшими.

Следует отпустить все и насладиться моментом. А уж потом думать, что там за будущее и будет ли оно столь же интересно, как настоящее.

2.1

–

2.02

Сделать ставку Зробити ставку

Опрос

Голосов 134 🥊 Спрогнозируйте, как завершится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который пройдет вечером 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде

Досрочная победа Усика

16 голосов 11.94 %

Победа Усика по очкам

91 голос 67.91 %

Ничья

7 голосов 5.22 %

Победа Фьюри по очкам

12 голосов 8.96 %

Досрочная победа Фьюри

8 голосов 5.97 %

Результаты В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

sport.ua