Последние матчи Легенды. Чемпион Германии показал заявку на Клубный чемпионат мира

Чемпион Германии показал заявку на Клубный чемпионат мира.

Тренер "Баварии" Винсент Компани взял в США 29 игроков.

Заявка немецкого клуба:

Нойер, Перец, Урбиг, Кланас, Упамекано, Ким, Таа, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Палинья, Олисе, Бишшоф, Геррейро, Баи, Мюллер. Лаймер, Киала, Краттенмечер, Куси-Асаре, Мусиала, Станишич, Павлович. Карл, Дайбер, Азну.

Заметим, что это последние матчи Томаса Мюллера за немецкий клуб. С 1 июля футболист станет свободным агентом.

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Напомним, что "Бавария" сыграет в одной группе с "Бока Хуниорс". "Бенфикой" и "Окленд Сити". Первый матч немецкий гранд проведёт против "Окленд Сити" 15 июня.

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