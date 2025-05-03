Примера. Райо Вальекано – Хетафе 1:0. Хозяева продолжают борьбу за еврокубки

Накануне матча обе команды имели неприятные серии, поэтому были мотивированы их прервать.

Хозяева поля быстро повели в счете. Флориан Лежен подключился к подаче углового и замкнул передачу Паласона точным ударом головой. 1:0. Почти сразу же Терратс мог сравнивать счет, но пробил мимо стойки. Первый тайм прошел при равной игре с минимумом голевых моментов.

На старте второго тайма прекрасные моменты закрепить преимущество хозяев имели де Фрутос и Гарсия, но счет остался без изменений. Гости тоже атаковали, но им не хватало точности в завершающей фазе.

На 80-й минуте за разговоры с арбитром был удален Джене, что лишило Хетафе возможности провести финальный штурм.

"Райо Вальекано" прерывает четырехматчевую серию без побед и поднимается на 9-ю позицию в турнирной таблице вплотную к зоне еврокубков. "Хетафе" проигрывает четвертый матч подряд и остается на 12-й позиции с 39 баллами.

33-й тур Примеры.

"Райо Вальекано" – "Хетафе" – 1:0

Гол: Лежен, 7

Райо Вальекано: Карденас – Балью, Лежен, Эрнандес, Пача Чаваррия – Лопес (Гумбау, 83), Сисс (Валентин, 55), Паласон – Гарсия (Пача, 84), Эмбарба (Гвардиола, 67), Де Фрутос (Ди.

Хетафе: Сория – Джене, Беррокаль, Альдерете, Иглесиас (Нем, 90+3) – Бернат (К. Перес, 64), Милья, Арамбарри, Терратс – Йилдирим (Федерико, 74), Майораль.

Предупреждения: Лежен, 32, Сисс, 43, где Фрутос, 55 – Арамбарри, 77, Джене, 80

Удаление: Джене, 80.

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