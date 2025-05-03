Миннесота вошла в историю американского спорта, установив антирекорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Миннесота Уайлд

В шестом матче серии плей-офф НХЛ Вегас Голден Найтс победил Миннесоту Уайлд 3:2 и выиграл серию в целом (4-2).

Этот матч вошел в историю не только НХЛ, но и американского спорта в целом.

Миннесота Уайлд стала первой командой в истории НХЛ/НБА/НФЛ/МЛБ, которая выходила в плей-офф 8+ раз за отрезок времени длиной 10 лет, но каждый раз проигрывала в первом раунде.

Никакой другой команде из этих четырех профессиональных лиг не подчинялся такой печальный антирекорд.

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sport.ua