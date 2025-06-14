Ле-Ман: 24-часовой марафон стартовал в 93-й раз

«24 часа Ле-Мана» – не просто гонка, которая длится целый день, в которой проверяется на прочность и надёжность и техника, и люди, причём не только гонщики и команды, ведь редкий болельщик сможет круглые сутки следить за событиями на кольце Сартэ.

Кстати, о болельщиках: как всегда, в Ле-Ман со всего мира съехались более 300 тысяч поклонников гонок на выносливость, для которых легендарный супермарафон – одно из главных событий года. В общем, Ле-Ман – это настоящий праздник автоспорта, с которым по масштабу мало что сравнится, разве что Indy 500.

Итак, «24 часа Ле-Мана» стартовали! Классическую фразу «Гонщики, заводите свои моторы!» произнёс и дал отмашку флагом Франции легендарный теннисист Роджер Федерер, и было видно, что он гордится тем, что ему доверили эту важную, пусть и символическую роль.

Квалификацию, как мы рассказывали пару дней назад, выиграли гонщики заводской команды Cadillac, заняв весь первый стартовый ряд, но их гиперкары – не самые быстрые на прямых, поэтому вскоре после старта гонку возглавил спортпрототип Porsche с бортовым номером 5, который на этой стадии гонки пилотирует француз Жюльен Андлауэр, далее едут две машины Cadillac, а их преследует Фелиппе Наср на Porsche №4.

Но француза уже догоняет Никлас Нильсен, гонщик заводской команды Ferrari на гиперкаре 499P c номером 50 на капоте. Именно он первым пересёк линию финиша на прошлогодней гонке в Ле-Мане, поэтому вполне символично, что сегодня именно ему доверили провести первый отрезок.

Второй экипаж Ferrari, выигравший этот марафон два года назад, пока держится на 9-й позиции.

В категории LMP2 со старта лидирует Маттиас Беше, гонщик TDS Racing, выигравший поул, и он едет на 21-й позиции в абсолюте, а в LMGT3 всех «одноклассников» опережает Маттиа Друди на Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Но это пока, и ситуация на трассе будет быстро меняться, ведь всего шесть кругов понадобилось самым быстрым спортпрототипам «премьер-лиги», чтобы догнать спорткары GT3 и опередить их на круг…

В общем, гонка только стартовала, и за следующие почти сутки на трассе будет происходить множество событий, интересных, драматичных и вызывающих у болельщиков сильные эмоции. Жаль только, что марафон в Ле-Мане проходит в один и тот же день, что и Гран При Канады. Всё-таки это неправильно.

Источник