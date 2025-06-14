Манчестер Юнайтед имеет альтернативные варианты, если сорвется трансфер Мбемо

"Манчестер Юнайтед" вряд ли перебьет предложение по Бриану Мбемо. По данным ESPN, манчестерцы, несмотря на финансовые трудности, выделили определенную сумму для подписания новых игроков этим летом за счет сокращения фонда заработной платы и других сбережений.

Однако отмечается, что "Манчестер Юнайтед" откажется платить за Брайана Мбемо из "Брентфорда" больше, чем изначально планировал. Ранее появилась информация, что "Тоттенхэм" готов выплатить 65+5 миллионов фунтов за вингера.

Альтернативными вариантами для манкунианцев являются Энтойн Семеньо из "Борнмута" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".

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