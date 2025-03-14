Тренер Баварии – о матче против Унион Берлин: Легких игр не бывает

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч с "Унион Берлин".

"Легких игр не бывает. Нам нужно побеждать, с этого и начнем. "Унион" очень хорошо сыграл в прошлый раз против "Франкфурта" и убедительно победил. Очень понятно, что они делают, и они всегда могут представлять угрозу. Наше требование заключается в том, чтобы мы показали полную игру и добыли три очка. Очевидно, что в Бундеслиге это нелегко. Это футбол", – сказал тренер.