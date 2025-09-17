Монтрё. Олейникова за три с половиной часа проиграла в полуфинальном матче

Александра Олейникова завершила выступление на турнире WTA 125 в Швейцарии



Монтрё, Швейцария • 1-7 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия, 5) 6:7(5), 7:6(3), 4:6

В первом сете на тай-брейке Олейникова упустила преимущество, ведя со счетом 5-3, а в концовке второго отыграла матчбол соперницы. В третьем сете украинка уступала 0:3, смогла сократить разрыв, но ей так и не удалось сравнять счет.

Это был первый полуфинал для Александры на турнирах WTA 125. Напомним, что в стартовом матче в Монтрё она обыграла вторую сеяную египтянку Маяр Шериф и одержала свою самую рейтинговую победу.

