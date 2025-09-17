Серхио Пересу доверена почётная миссия

О предстоящем возвращении Серхио Переса в Формулу 1 мир узнал меньше месяца назад, но мексиканцу уже доверена особая почётная миссия, которую ему предстоит выполнить как гонщику Cadillac F1.

Созданием новой команды Формулы 1 занимается американская компания TWG Global, а её сфера интересов не ограничивается автоспортом, и в том числе она владеет акциями бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», выступающего в Главной лиге бейсбола.

Клуб знаменитый, и в прошлом году он в восьмой раз выиграл Мировую серию.

Завтра в Лос-Анджелесе на своём поле «Доджерс» принимают клуб «Филадельфия Филлис», и Серхио доверено открыть этот матч, сделав символический первый бросок. Дополнительную значимость моменту также придаст тот факт, что на этой неделе, а именно 16 сентября, в Мексике отмечают День независимости.

«Мне выпала честь совершить церемониальный первый бросок за «Доджерс», и особенно важно, что это произойдёт в Месяц мексиканского наследия и сразу после Дня независимости Мексики, – прокомментировал Серхио. – Я очень горжусь, что отпраздную это вместе с мексиканскими болельщиками, в том числе с мексиканским сообществом Лос-Анджелеса.

Бейсбол – новая для меня игра, но радостно видеть, что у этого спорта невероятно мощное воздействие на людей – он их объединяет, и компания TWG в этом плане занимается важным делом».

