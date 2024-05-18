Эстебан Окон: У нас проблемы из-за кочек на трассе

Эстебан Окон и Пьер Гасли показали четырнадцатое и пятнадцатое время соответственно во второй тренировке в Имоле. Гонщики Alpine дали противоположную оценку пятнице – Эстебан жаловался на плохую управляемость машины из-за кочек, а его напарник позитивно оценивает свои шансы в квалификации.

Эстебан Окон (14-й): «Не самое простое начало уик-энда. Мы в последний раз приезжали на эту трассу в 2022-м, и с тех пор многое изменилось, а асфальт стал очень ухабистым.

Я считаю, что во второй тренировке мы добились неплохого прогресса по сравнению с первой, но теперь важно гарантировать, что завтра мы выжмем из машины максимум. Мы всегда стремимся вперёд, но сейчас сложно претендовать на выход в финал квалификации.

Не хочу спешить с прогнозами – сейчас важно сосредоточиться на решении тех проблем, с которыми мы столкнулись на этой трассе. Они достаточно серьёзные, поэтому посмотрим, на каких позициях мы окажемся. Машиной сложно управлять на кочках, а трасса в Имоле практически вся состоит из кочек, и из-за этого у нас проблемы».

Пьер Гасли (15-й): «Хорошая пятница. Мы протестировали несколько решений и получили достаточно позитивные результаты. С первых же кругов я чувствовал себя комфортнее в машине, чем в прошлом, а во второй тренировке смог сразу начать атаковать благодаря тому, что машина вела себя стабильнее.

Я атаковал всё сильнее и сильнее, и в какой-то момент вышел за предел допустимого. В целом, мы многое узнали.

Я не особо переживаю по поводу темпа, поскольку на Soft мне не удалось идеально проехать круг из-за трафика. В субботу мы сможем побороться. В целом, хорошая пятница».

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