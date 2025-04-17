Джон Элканн: Ferrari готова принять новый вызов

Можно предположить, что в недалёком будущем болельщиков Ferrari станет ещё больше: на встрече с акционерами компании в Амстердаме Джон Элканн объявил о новом проекте, и связан он с яхтенным спортом.

В начале прошлого года в Маранелло его уже упоминали, но теперь проект входит в активную фазу.

«Как и мы сегодня, Энцо Феррари всегда был готов принять новый вызов – заявил президент Ferrari. – Мы готовимся прийти в мир яхтенного спорта: стремление добиться максимальных скоростей на море открывает для нас новые возможности для инноваций в области технологий и экологической устойчивости.

Мы уверены, что эти знания вдохновят нас на новые достижения в автоспорте и производстве спортивных спорткаров».

За новый проект будет отвечать известный итальянский яхтсмен Джованни Сольдини, и под его руководством Ferrari будет готовиться к дебюту в «Кубке Америки», а новейшая яхта, в оформлении которой, разумеется, будут доминировать оттенки красного цвета, должна быть построена в 2026 году.

В своём выступлении Элканн лишь косвенно затронул тему автоспорта, имея в виду и победы в Формуле 1, позволившие Скудерии до самого финала сезона претендовать на Кубок конструкторов, и очередной триумф в «24 часах Ле-Мана».

«2024-й стал годом, когда мы пережили немало памятных моментов, о которых вспоминаем с гордостью, – сказал он. – Из подобных моментов состоит историческое наследие Ferrari, но они определяют и будущее, потому что мы неустанно стремимся к прогрессу, к новым достижениям и пытаемся раздвинуть границы возможного.

Гиперкар F80 – это следующий шаг в мир электрических технологий, и в этом году мы планируем представить наш электромобиль Ferrari. Мы по-прежнему решительно нацелены на достижение к 2030 году углеродной нейтральности».

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