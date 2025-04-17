Непобежденный украинский боксер дебютировал в рейтинге супертяжелого веса

Instagram. Александр Грицив

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг в супертяжелом весе, а также поздравил тех боксеров, которые впервые попали в список сильнейших.

«Всемирный боксерский совет выражает признательность и поздравляет боксеров, вошедших в рейтинг за апрель 2025 года, за их усилия, результаты и дальновидность.

Рейтинговый комитет – это группа опытных экспертов из многих стран мира, которые собирают результаты боев и важные данные для проведения тщательного и полного анализа достижений боксеров с целью определения и точного указания их позиции в списках WBC», – сообщили на официальном сайте организации.

Совет поздравил непобежденного украинского боксера Александра Грицива (10–0, 6 КО), который в последнем поединке завоевал титул WBC Francophone. Он разместился на 14-й позиции в обновленной версии рейтинга за апрель 2025 года.

29 марта украинец одолел во Львове оппонента из Германии Рада Рашида (23–10, 19 КО). Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Грицива единогласным решением судей.

sport.ua