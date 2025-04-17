Лидер Эдмонтона вошел в историю НХЛ, повторив достижения Дионна

В матче регулярного чемпионата НХЛ Эдмонтон Ойлерз обыграл на выезде Сан-Хосе Шаркс со счетом 3:0.
Одним из героев встречи стал 28-летний канадский нападающий Эдмонтона Коннор МакДэвид. Игрок отличился своей очередной результативной передачей.
Коннор МакДэвид стал шестым игроком в сезоне НХЛ, достигшим отметки в 100 результативных действий. Канадец отличился 26 раз заброшенными шайбами и 74 раза – результативными передачами.
Это уже 8-й сезон НХЛ, в котором Коннор МакДэвид набирает 100+ очков. Лишь три игрока к нему добились подобного результата:
Также МакДэвид стал 13-м игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в пяти сезонах подряд и 1-м после Стива Айзермана (1992/93).