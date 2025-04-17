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Хоккей

Лидер Эдмонтона вошел в историю НХЛ, повторив достижения Дионна

Лидер Эдмонтона вошел в историю НХЛ, повторив достижения Дионна

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор МакДэвид

В матче регулярного чемпионата НХЛ Эдмонтон Ойлерз обыграл на выезде Сан-Хосе Шаркс со счетом 3:0.

Одним из героев встречи стал 28-летний канадский нападающий Эдмонтона Коннор МакДэвид. Игрок отличился своей очередной результативной передачей.

Коннор МакДэвид стал шестым игроком в сезоне НХЛ, достигшим отметки в 100 результативных действий. Канадец отличился 26 раз заброшенными шайбами ​​и 74 раза – результативными передачами.

Это уже 8-й сезон НХЛ, в котором Коннор МакДэвид набирает 100+ очков. Лишь три игрока к нему добились подобного результата:

  • Уэйн Греческий – 15
  • Марио Лемье – 10
  • Марсель Дионн – 8
  • Коннор МакДэвид – 8

    • Также МакДэвид стал 13-м игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в пяти сезонах подряд и 1-м после Стива Айзермана (1992/93).

    sport.ua

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