Кристиан Хорнер: Правила требуют пересмотра

Стюарды Гран При Саудовской Аравии оштрафовали Макса Ферстаппена на пять секунд за то, что он выехал за пределы трассы в первом повороте во время борьбы с Оскаром Пиастри. После финиша гонщик Red Bull Racing отказался комментировать решение стюардов, а руководитель команды Кристиан Хорнер назвал штраф слишком жёстким и призвал пересмотреть правила.

«Я считаю штраф слишком жёстким, – поделился мнением Кристиан Хорнер после финиша. – Мы не просили Макса вернуть позицию, поскольку не считали, что он сделал что-то неправильное. На повторе отчётливо видно, что на апексе поворота Макс очевидно находится впереди. Правила борьбы в подобных ситуациях уже обсуждались ранее, и это очевидно очень жёсткое решение.

Если бы Макс пропустил соперника, то оказался в «грязном» воздухе, и его позиции начал бы угрожать Джордж Расселл. Поэтому лучшее, что можно было сделать, когда мы получили штраф, это оставаться впереди и продолжать атаковать.

Посмотрите сюда [Хорнер принёс на встречу с прессой распечатку с кадром из трансляции, сделанным с машины Макса]. Я не понимаю, как стюарды пришли к таким выводам. Макс же не мог просто раствориться в воздухе. Вероятно, правила требуют пересмотра.

Я не знаю, что случилось с правилом, согласно которому, гонщикам разрешается бороться на первом круге. Похоже, это правило просто отменили».

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