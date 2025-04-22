Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Дон Чарльз высказался о реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Если Усик действительно станет следующим оппонентом Дюбуа, то он сделает все так, чтобы больше ни у кого не было сомнений в победе. Усик упадет, а после этого уже ничего будет обсуждать», – заявил Чарльз.

Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры о реванше, бой может состояться в июле на Уэмбли.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua