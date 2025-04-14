Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в крузервейте и хевивейте Дэвид Хэй назвал боксера, сила которого поразила его больше, чем мощность Владимира Кличко.

«Монет Барретт. Он лучший, с кем я сталкивался. Я помню, как Барретт ударил и у меня был шок, я был удивлен разницей в силе удара между ним и другими супертяжами. Он был замечательным парнем», – сказал Хэй.

В 2008 году Хэй сумел нокаутировать Барретта, а в 2011 Дэвид проиграл единогласным решением Владимиру Кличко.

Ранее Дэвид Хэй назвал боксера, который имел гораздо более сильный удар чем у Кличко.

sport.ua